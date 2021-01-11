Источник: Руководство СКА не дает играть 19-летнему Подколзину из-за решения уехать в НХЛ

Нападающий хоккейного клуба СКА Василий Подколзин после возвращения в Санкт- Петербург с неудачного молодежного чемпионата мира вновь был выведен из состава армейской команды. Как пишет Sport24 в понедельник, 11 января, таким образом руководство СКА отреагировало на отказ 19-летнего хоккеиста продлевать контракт и решение переехать в НХЛ.
Издание отмечает, что еще до МЧМ Подколзина регулярно переводили в фарм-клуб или даже в молодежную команду. Действующий контракт Василия заканчивается 30 апреля 2021 года. После его окончания он намерен уехать в Северную Америку, где имеет предложение от канадской команды «Ванкувер Кэнакс».
Приводится другой похожий случай, который произошел с голкипером Алексеем Мельничуком. Лучший вратарь КХЛ сентября 2019 года после решения подписать контракт с «Сан-Хосе» также сел в том сезоне в запас СКА, несмотря на отличную статистику.
В текущем сезоне Подколзин провел 24 матча, в которых забил 2 гола и отдал 4 результативных паса при показателе полезности «+1» и среднем игровом времени 12 минут 7 секунд. Свой последний на текущий момент матч за СКА он отыграл 24 ноября — против «Барыса». В последний раз он набирал очки в матче 12 ноября против «Витязя». В 2018 году Подколзин стал первым хоккеистом, рожденным в 21 веке, сыгравшим в КХЛ. В январе 2020 года он рассказывал в интервью «Фонтанке» о желании уехать в НХЛ.