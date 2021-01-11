Источник: Руководство СКА не дает играть 19-летнему Подколзину из-за решения уехать в НХЛ

Нападающий хоккейного клуба СКА Василий Подколзин после возвращения в Санкт- Петербург с неудачного молодежного чемпионата мира вновь был выведен из состава армейской команды. Как пишет Sport24 в понедельник, 11 января, таким образом руководство СКА отреагировало на отказ 19-летнего хоккеиста продлевать контракт и решение переехать в НХЛ.



Издание отмечает, что еще до МЧМ Подколзина регулярно переводили в фарм-клуб или даже в молодежную команду. Действующий контракт Василия заканчивается 30 апреля 2021 года. После его окончания он намерен уехать в Северную Америку, где имеет предложение от канадской команды «Ванкувер Кэнакс».