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Бастрыкин: Комментарии в соцсетях не должны оставаться без внимания следственных органов

Работу руководителей следственных органов СК РФ будут оценивать и по отзывам граждан в соцсетях. Об этом 12 января заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«Председатель СК России указал <...> на необходимость повышения качественной работы с комментариями в социальных сетях, разъяснительной работы, порекомендовав чаще практиковать личные приемы. Он подчеркнул, что комментарии людей не должны оставаться без внимания следственных органов, а на заданные вопросы должны быть даны своевременные разъяснения», — рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петеренко.

Мнение граждан, оставленное, в том числе, в соцсетях, является показателем качества работы, отметил Бастрыкин на совещании. Руководителям тех отделений, на которые пользователи жаловались больше всего, пришлось отчитываться о своих успехах в виртуальном общении с россиянами.

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Комментарии (10)

Djnyana
Эх, была не была и, будь что будет: Кто отравил Алёшку?!
azul
«комментарии людей не должны оставаться без внимания следственных органов»
Выглядит очень двусмысленно:) или :(
bombaleilo
Обратите внимание!

Дзюба занимался этим
,с особой дерзостью и цинизмом:)))

И у товарища «Большое спасибо» который на карту просит, есть нечего...

Короче делов хватит...

Надо брать лупу и идти открывать ноутбук!!!

Короче расследование проводить!
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