Бастрыкин: Комментарии в соцсетях не должны оставаться без внимания следственных органов

Работу руководителей следственных органов СК РФ будут оценивать и по отзывам граждан в соцсетях. Об этом 12 января заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
«Председатель СК России указал <...> на необходимость повышения качественной работы с комментариями в социальных сетях, разъяснительной работы, порекомендовав чаще практиковать личные приемы. Он подчеркнул, что комментарии людей не должны оставаться без внимания следственных органов, а на заданные вопросы должны быть даны своевременные разъяснения», — рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петеренко.
Мнение граждан, оставленное, в том числе, в соцсетях, является показателем качества работы, отметил Бастрыкин на совещании. Руководителям тех отделений, на которые пользователи жаловались больше всего, пришлось отчитываться о своих успехах в виртуальном общении с россиянами.