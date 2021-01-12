Бастрыкин: Комментарии в соцсетях не должны оставаться без внимания следственных органов

Работу руководителей следственных органов СК РФ будут оценивать и по отзывам граждан в соцсетях. Об этом 12 января заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«Председатель СК России указал <...> на необходимость повышения качественной работы с комментариями в социальных сетях, разъяснительной работы, порекомендовав чаще практиковать личные приемы. Он подчеркнул, что комментарии людей не должны оставаться без внимания следственных органов, а на заданные вопросы должны быть даны своевременные разъяснения», — рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петеренко.

