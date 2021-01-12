Лекарства за год подорожали в России почти на 10%. Сильнее всего выросли в цене градусники

В декабре 2020 года медикаменты в России подорожали на 9,76% по сравнению с тем же периодом 2019 года.



Как сообщает 12 января Росстат, в декабре цены на лекарства подорожали на 0,67% к ноябрю и на 9,76% к декабрю прошлого года. В целом по 2020 году медикаменты подорожали на 8,67% к прошлому году. В 2019 году прирост составил 6,38% к 2018 году.

Среди медицинских товаров и лекарств в декабре больше всего выросли в цены на ртутные (4,2%) и электронные (3,2%) термометры, линекс (2,6%) и аспирин (2,3%). Троксерутин подорожал на 1,4%, лоратадин — на 1,3%, а настойка пустырника — на 1,2%. Цены электронных аппаратов для измерения артериального давления, анальгин и корвалол выросли на 1,1%. Супрастин стал стоить больше на 0,9%, используемый при лечении коронавируса гепарин натрия — на 0,7%.