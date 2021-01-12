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Лекарства за год подорожали в России почти на 10%. Сильнее всего выросли в цене градусники

В декабре 2020 года медикаменты в России подорожали на 9,76% по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Как сообщает 12 января Росстат, в декабре цены на лекарства подорожали на 0,67% к ноябрю и на 9,76% к декабрю прошлого года. В целом по 2020 году медикаменты подорожали на 8,67% к прошлому году. В 2019 году прирост составил 6,38% к 2018 году.

Среди медицинских товаров и лекарств в декабре больше всего выросли в цены на ртутные (4,2%) и электронные (3,2%) термометры, линекс (2,6%) и аспирин (2,3%). Троксерутин подорожал на 1,4%, лоратадин — на 1,3%, а настойка пустырника — на 1,2%. Цены электронных аппаратов для измерения артериального давления, анальгин и корвалол выросли на 1,1%. Супрастин стал стоить больше на 0,9%, используемый при лечении коронавируса гепарин натрия — на 0,7%.

В начале декабря Минздрав объяснил подорожание градусников высоким спросом и отказом от производства дешевых, а рост цен на лекарства — подорожанием импортного сырья. При этом в ноябре из-за медленной работы новой системы маркировки лекарств с прилавков аптек пропали как дорогие антибиотики, так и дешевые жаропонижающие.

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Комментарии (4)

Noisymouse
Как можно говорить о росте на сколько-то там процентов, если один и тот же товар в разных аптеках может отличаться по цене в полтора раза? Пример - ртутный термометр. В декабре была в " Петербургских аптеках", передо мной женщина покупала обычный градусник. Отметила для себя цену - что около 460 рэ. После НГ потребовался термометр домой - наш сломался. Обошла полрайона, но нашла в "Аптеке для бережливых" - такой же китайский ртутный градусник по цене 300 рублей.
alexpv
ну так все правильно, официальная инфляция 4%, значит подорожание на 10%, все в соответствии с "новой" математикой 146% голосов на выборах.
sheriff02
Фонтанка, верните редактора старого, мы поняли, как ошибались... подородали лекарства, особенно градусники
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