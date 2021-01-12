Футболисты «Урала» отказались прививаться от коронавируса. Заставлять их не будут

Игроки футбольного клуба «Урал» (Екатеринбург) отказались делать прививки от коронавируса. Об этом пишет во вторник, 12 января, E1.ru со ссылкой на президента клуба Григория Иванова.



«Они молодые ребята, пока не хотят вакцинироваться. Да, мы хотели заказать вакцину, нам предлагали, но они пока отказываются. Не знаю почему, это нужно у них спрашивать. Конечно, никто их заставлять не будет», — сказал Иванов.

По словам президента «Урала», в команде несколько человек уже переболели коронавирусом. Сам Иванов тоже перенес COVID-19.