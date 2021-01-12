Футболисты «Урала» отказались прививаться от коронавируса. Заставлять их не будут

Игроки футбольного клуба «Урал» (Екатеринбург) отказались делать прививки от коронавируса. Об этом пишет во вторник, 12 января, E1.ru со ссылкой на президента клуба Григория Иванова.
«Они молодые ребята, пока не хотят вакцинироваться. Да, мы хотели заказать вакцину, нам предлагали, но они пока отказываются. Не знаю почему, это нужно у них спрашивать. Конечно, никто их заставлять не будет», — сказал Иванов.
По словам президента «Урала», в команде несколько человек уже переболели коронавирусом. Сам Иванов тоже перенес COVID-19.
На вопрос «Фонтанки», планируют ли прививаться футболисты «Зенита», в петербургском клубе пока не ответили.
Ранее «Фонтанка» писала, что широкая запись на вакцинацию от коронавируса в Северной столице окончательно усохла с концом праздников — «Спутник V» в некоторых пунктах закончился. Оставшиеся дозы расписаны до конца недели, а новые Минздрав присылает в своём графике. Если еще в конце прошлого года Петербург мечтал о 500 тысячах доз, то теперь надеется дождаться хотя бы 200 тысяч в феврале. Напомним, 300 тысяч доз ранее отправили в Аргентину.