Возгорание в административном здании на Петроградской стороне удалось взять под контроль. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу 12 января, по состоянию на 17.28 пожар на Академика Павлова, 14/2, локализован.
Напомним, заявка на пульт дежурного поступила в 16.22. После разведки ранг пожара был повышен до второго номера, на месте работали 70 человек личного состава. Огонь охватил 50 квадратных метров помещения на первом этаже.
Здание на Академика Павлова принадлежит компании «ПРиСС», специализирующейся на ремонте и строительстве сетей. Часть помещений занимают арендаторы. В данный момент выясняется, чьё помещение горело. По данным 2ГИС, на первом этаже располагаются телекоммуникационная компания «Роскомсвязь» и «ИНСИБ», занимающаяся пожарной безопасностью.