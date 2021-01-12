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Ранг пожара на Академика Павлова повышен до второго номера. На первом этаже огнём охвачены 50 квадратных метров

50 квадратных метров охвачены пламенем на первом этаже административного здания в Петроградском районе Петербурга. Пожар на Академика Павлова, 14/2, тушат 70 сотрудников МЧС, ранг возгорания повысился до второго номера. Об этом 12 января сообщает экстренное ведомство.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

В пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу добавляют, что данные о пострадавших пока не поступали. По данным 2ГИС, на первом этаже здания располагаются телекоммуникационная компания «Роскомсвязь» и «ИНСИБ», занимающаяся пожарной безопасностью.

автор фото читательница «Фонтанки» Юлия
автор фото читательница «Фонтанки» Юлия
автор фото читательница «Фонтанки» Юлия
автор фото читательница «Фонтанки» Юлия
автор фото читательница «Фонтанки» Юлия
автор фото читательница «Фонтанки» Юлия

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