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На Петроградской стороне горит административное здание. Дым валит из окон первого этажа

Пожарные тушат возгорание в Петроградском районе 12 января. Из окон первого этажа административного здания на Академика Павлова, 14/2, валит дым.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Как рассказали в ГУ МЧС по Петербургу, информация о пожаре в четырёхэтажном здании поступила в 16.22. Пожарные были на месте уже через 4 минуты, из окон шёл дым. В 16:34 подтвержден повышенный ранг пожара №2. Производится разведка.

автор видео читатель «Фонтанки» Владимир

По данным «2ГИС», в здании располагаются офисы компаний, занимающихся ремонтом и строительством сетей, пожарной безопасностью, консалтингом.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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