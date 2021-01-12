Рейтинг биткойновых миллиардеров возглавили братья Винклвосс с 2,9 миллиарда долларов

В топ биткойновых миллиардеров вошли инвесторы, которые удерживали свои криптовалютные активы, несмотря на продолжавшееся в первых трех кварталах 2020 года падение стоимости.



Согласно подсчетам Forbes, обнародованным 12 января, первое место в рейтинге занимают создатели криптобиржи Gemini — братья-близнецы Кэмерон и Тайлер Винклвосс. По состоянию на вторник, 16:00 по мск, их состояние оценивается в 2,9 млрд долларов. На втором месте сооснователь стартапа Bloq, специализирующегося на «стейблкоинах» Мэттью Росзак. Его состояние на данный момент — 1,25 млрд. Тройку миллиардеров замыкает партнер-основатель венчурной компании Draper Fisher Jurvetson Тим Дрейпер с 1,15 млрд.

