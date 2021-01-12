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Рейтинг биткойновых миллиардеров возглавили братья Винклвосс с 2,9 миллиарда долларов

В топ биткойновых миллиардеров вошли инвесторы, которые удерживали свои криптовалютные активы, несмотря на продолжавшееся в первых трех кварталах 2020 года падение стоимости.

Согласно подсчетам Forbes, обнародованным 12 января, первое место в рейтинге занимают создатели криптобиржи Gemini — братья-близнецы Кэмерон и Тайлер Винклвосс. По состоянию на вторник, 16:00 по мск, их состояние оценивается в 2,9 млрд долларов. На втором месте сооснователь стартапа Bloq, специализирующегося на «стейблкоинах» Мэттью Росзак. Его состояние на данный момент — 1,25 млрд. Тройку миллиардеров замыкает партнер-основатель венчурной компании Draper Fisher Jurvetson Тим Дрейпер с 1,15 млрд.

С начала 2021 года наблюдается рост ведущих криптовалют. 8 января курс биткойна составил 41,95 тыс. долларов и побил свой исторический максимум, однако текущая неделя началась с резкого падения курса виртуальных валют.

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Комментарии (3)

AlenaAnderson
Напомнили о себе широкой общественности, а то после истории с фейсбуком и особенно экранизации Финчера имидж парней остался несерьёзный. Но как-то с трудом верится, что такой рост ценна биткойны надолго
dedmoroz_5e4d8827384c2
ok' вот и пусть гоняют между собой фуфло через свою биржу))))
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