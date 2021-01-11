Биткоин откатился на 20% от своей максимальной стоимости. После новогодних каникул он подешевел до $35 тысяч

Биткоин потерял более 20% своей максимальной стоимости за последние три дня. Об этом свидетельствуют данные торгов 11 января.



В понедельник утром криптовалюта в моменте дешевела до $32,67 тыс., но частично отыграла позиции. По данным на 11:07, курс биткоина упал на 14% к предыдущим торгам и составил $35,3 тыс.

8 января биткоин снова обновил исторический максимум, приблизившись к отметке $42 тыс. за штуку. К утру 11 января цифровая валюта подешевела более чем на 20%, притом что по итогам прошлой недели ее рост составил примерно 37%.