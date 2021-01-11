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Биткоин откатился на 20% от своей максимальной стоимости. После новогодних каникул он подешевел до $35 тысяч

Биткоин потерял более 20% своей максимальной стоимости за последние три дня. Об этом свидетельствуют данные торгов 11 января.

В понедельник утром криптовалюта в моменте дешевела до $32,67 тыс., но частично отыграла позиции. По данным на 11:07, курс биткоина упал на 14% к предыдущим торгам и составил $35,3 тыс.

8 января биткоин снова обновил исторический максимум, приблизившись к отметке $42 тыс. за штуку. К утру 11 января цифровая валюта подешевела более чем на 20%, притом что по итогам прошлой недели ее рост составил примерно 37%.

Биткоин активно растет в цене со второй половины декабря. 16 декабря криптовалюта обновила исторический максимум в $20 тыс., державшийся с 2017 года.

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Комментарии (2)

mbm
Как он хоть выглядит-то? В виде набора чисел в голове хз у кого? Или они на бумажке записаны? И как эти цифры можно обменять на деньги?
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