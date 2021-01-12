FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-10°C/Завтра: -13
74.52р90.81р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
4
Печать

«Интерфакс»: Вакцина от коронавируса Pfizer не доберется до России в 2021 году

Вакцина от коронавируса американской компании Pfizer и германской BioNTech в 2021 году в Россию не поступит. Как пишет «Интерфакс» 12 января со ссылкой на источники на фармрынке и в госструктурах, на государственном уровне закупки препарата не планируются.

«Pfizer не обращалась к российскому регулятору за сертификацией и регистрацией своей вакцины от COVID-19 на территории РФ. На госуровне закупок их препарата не планируется, никаких переговоров с ними не ведется», — заявил собеседник издания.

Ранее в Pfizer уже говорили, что в 2021 году будут поставлять вакцину только по уже заключенным государственным соглашениям. Без подобного договора поставка в Россию невозможна даже в частные клиники.

О вакцинации в Петербурге и о том, почему на прививку пока в городе не попасть, читайте в материале «Фонтанки».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Юра Алекс
Нам сыр импортный нельзя, а вакцина и подавно..
bombaleilo
Потому что мы страна изгой, с Авангардами взрывающимися батарейками в Неноксе и 20 летней несменяемой властью...
hedgehog_
пральна. ненада нам ихних вакциноф. свои девать некуда.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний