«Интерфакс»: Вакцина от коронавируса Pfizer не доберется до России в 2021 году

Вакцина от коронавируса американской компании Pfizer и германской BioNTech в 2021 году в Россию не поступит. Как пишет «Интерфакс» 12 января со ссылкой на источники на фармрынке и в госструктурах, на государственном уровне закупки препарата не планируются.



«Pfizer не обращалась к российскому регулятору за сертификацией и регистрацией своей вакцины от COVID-19 на территории РФ. На госуровне закупок их препарата не планируется, никаких переговоров с ними не ведется», — заявил собеседник издания.

