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Шестиклассник выпал из окна школы в Приморском районе

Полиция и следственный комитет прибыли к школе 640 на улице Савушкина утром 12 января. Там из окна выпал учащийся.

Как стало известно «Фонтанке», происшествие произошло в учебном заведении, которое расположено на улице Савушкина, 111, корпус 2. По предварительной информации, 12-летний ребенок занимался в классе на 4 этаже. Его забрали после падения врачи скорой, которую вызвали очевидцы.

Мальчик жив, в Городской станции скорой помощи сообщили, что его увезли в больницу в тяжёлом состоянии.

В октябре прошлого года 14-летнего школьника нашли под окнами гимназии № 67 на улице Профессора Попова. Подростка госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии, через полтора месяца он скончался в больнице. Следственный комитет возбудил дело о доведении до самоубийства, под уголовное преследование по статье о халатности попала классный руководитель погибшего. Дело учителя прекращено. «Фонтанка» подробно рассказывала об атмосфере в учреждении.

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Комментарии (6)

265026091
В этой школе вообще мрак творится постоянный. Порядка нет как среди учительского состава, так и среди учеников. Пришёл ко второму уроку - молодец, не пришёл - ну и ладно, завучам плевать на это, никто детей не контролирует. Все происшествия замалчиваются, так как директор боится потерять место.
Слабое образование, даже в началке. Ни праздников, ни мероприятий в школе нет, от слова совсем.
В районе много достойных школ, если есть шанс отдать в другую - не раздумывайте даже!
Вот даже интересно, директора опять обойдёт стороной, опять муженёк поможет?))))) Поживём-увидим...
265026091
Ооо, 640-я опять светится...давно уже пора директора на пенсию отправить. Всё время прикрывается связями (и связями своего мужа) и кроме своего собственного пафоса больше ничего не видит. У неё "всё хорошо", болото лучше не трогать. Ремонт давно не проводился, штукатурка осыпается, а она подарки в виде телефонов последних моделей неприкрыто принимает. Учебно-воспитательный В окно? Не удивительно. Учителя на переменах дежурят только "на бумаге",
veteran78
Тут форточку то зябко открывать а они целое окно умудряются настеж .
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