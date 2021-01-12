Шестиклассник выпал из окна школы в Приморском районе

Полиция и следственный комитет прибыли к школе 640 на улице Савушкина утром 12 января. Там из окна выпал учащийся.
Как стало известно «Фонтанке», происшествие произошло в учебном заведении, которое расположено на улице Савушкина, 111, корпус 2. По предварительной информации, 12-летний ребенок занимался в классе на 4 этаже. Его забрали после падения врачи скорой, которую вызвали очевидцы.
Мальчик жив, в Городской станции скорой помощи сообщили, что его увезли в больницу в тяжёлом состоянии.
В октябре прошлого года 14-летнего школьника нашли под окнами гимназии № 67 на улице Профессора Попова. Подростка госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии, через полтора месяца он скончался в больнице. Следственный комитет возбудил дело о доведении до самоубийства, под уголовное преследование по статье о халатности попала классный руководитель погибшего. Дело учителя прекращено. «Фонтанка» подробно рассказывала об атмосфере в учреждении.