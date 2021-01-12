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К Пашиняну и Алиеву перед встречей с Путиным прилетали медики из России. «Вряд ли российские специалисты доверились бы мастерству армянских и азербайджанских коллег»

Перед встречей с Владимиром Путиным, которая прошла накануне, к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и премьер-министру Армении Николу Пашиняну вылетали российские медики. Об этом 12 января пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

Песков отказался уточнить подробности, однако журналист «Коммерсанта» предположил, зачем это было нужно. «Вряд ли российские специалисты доверились бы мастерству армянских и азербайджанских коллег и результатам их анализов на выявление РНК коронавируса и антител (особенно IgM, свидетельствующих о наличии или отсутствии вируса в организме). Они должны были сделать собственные анализы», — пишет Андрей Колесников.

Ранее сообщалось, что практически все перед встречей с Путиным проходят двухнедельный карантин из-за пандемии коронавируса. Заставлять Алиева и Пашиняна делать это не стали, однако, очевидно, их тщательно проверили. Главы государств даже пожали руку российскому коллеге (но не друг другу).

По итогам встречи было подписано совместное заявление о развитии инфраструктурных проектов в Нагорном Карабахе.

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Комментарии (1)

Nik020
Лучше бы подняли вопрос о сбитом нашем вертолете и наказании преступников, убивших наших военнослужащих.
Опять шизни наших солдат ничего не стоят.
Берите пример с черной Америки, а еще лучше с Израиля.
А так получается, что опять Россию поимели..
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