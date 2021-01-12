К Пашиняну и Алиеву перед встречей с Путиным прилетали медики из России. «Вряд ли российские специалисты доверились бы мастерству армянских и азербайджанских коллег»

Перед встречей с Владимиром Путиным, которая прошла накануне, к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и премьер-министру Армении Николу Пашиняну вылетали российские медики. Об этом 12 января пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.



Песков отказался уточнить подробности, однако журналист «Коммерсанта» предположил, зачем это было нужно. «Вряд ли российские специалисты доверились бы мастерству армянских и азербайджанских коллег и результатам их анализов на выявление РНК коронавируса и антител (особенно IgM, свидетельствующих о наличии или отсутствии вируса в организме). Они должны были сделать собственные анализы», — пишет Андрей Колесников.

