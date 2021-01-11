Президенты России и Азербайджана, а также премьер-министр Армении подписали совместное заявление о развитии Нагорного Карабаха. Об этом Владимир Путин сообщил 11 января на брифинге после встречи, которая продолжалась около четырех часов, передает РИА Новости.
Подробностей соглашения пока не приводится, известно, что речь идет о развитии инфраструктурных проектов в регионе.
«Сегодняшнюю встречу считаю исключительно важной и полезной, поскольку мы смогли договориться и подписали совместное заявление по поводу развития ситуации в регионе, имея в виду конкретные шаги по строительству экономических связей, развитию инфраструктурных проектов», — подчеркнул Путин. Для реализации соглашения будет создана рабочая группа, ее возглавят вице-премьеры правительств трех стран — Азербайджана, Армении и России.
Путин уточнил, что условия предыдущего соглашения соблюдаются, а серьезных инцидентов в регионе не зафиксировано. Пашинян при этом уточнил, что «конфликт в Карабахе до сих пор не урегулирован».
«Конечно же, нам удалось в целом обеспечить режим прекращения огня, но еще остается очень много вопросов, которые должны решаться. Один из этих вопросов — статус Нагорного Карабаха. Конечно же, Армения готова продолжать переговоры в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, в частности по этому вопросу», — заявил армянский премьер-министр.