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Путин, Алиев и Пашинян подписали заявление о развитии Карабаха. Но «конфликт не урегулирован»

Президенты России и Азербайджана, а также премьер-министр Армении подписали совместное заявление о развитии Нагорного Карабаха. Об этом Владимир Путин сообщил 11 января на брифинге после встречи, которая продолжалась около четырех часов, передает РИА Новости.

Фото: пресс-служба президента России / kremlin.ru
Фото: пресс-служба президента России / kremlin.ru
Фото: пресс-служба президента России / kremlin.ru

Подробностей соглашения пока не приводится, известно, что речь идет о развитии инфраструктурных проектов в регионе.

«Сегодняшнюю встречу считаю исключительно важной и полезной, поскольку мы смогли договориться и подписали совместное заявление по поводу развития ситуации в регионе, имея в виду конкретные шаги по строительству экономических связей, развитию инфраструктурных проектов», — подчеркнул Путин. Для реализации соглашения будет создана рабочая группа, ее возглавят вице-премьеры правительств трех стран — Азербайджана, Армении и России.

Путин уточнил, что условия предыдущего соглашения соблюдаются, а серьезных инцидентов в регионе не зафиксировано. Пашинян при этом уточнил, что «конфликт в Карабахе до сих пор не урегулирован».

«Конечно же, нам удалось в целом обеспечить режим прекращения огня, но еще остается очень много вопросов, которые должны решаться. Один из этих вопросов — статус Нагорного Карабаха. Конечно же, Армения готова продолжать переговоры в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, в частности по этому вопросу», — заявил армянский премьер-министр.

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Комментарии (4)

260551481
Однажды лебедь, рак и щука...
Петр Петров
Странно, Россия предала Армению в произошедшем конфликте, а они продолжают этому пересидку руку подавать!
Stiff_21
На самоизоляции 14 дней сидели?
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