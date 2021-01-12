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Twitter заморозил 70 тыс. аккаунтов сторонников теории заговора. Они считают, что Трамп борется с сатанистами и сексуальными эксплуататорами

Соцсеть Twitter после штурма Капитолия решила заблокировать аккаунт не только самого Дональда Трампа, но и 70 тысяч его сторонников. Об этом 12 января сообщается в блоге компании.

Замораживаются аккаунты людей, распространяющих теорию заговора QAnon. Они считают, что Трамп противостоит обществу сатанистов и сексуальных эксплуататоров, в которое якобы входят крупнейшие американские бизнесмены и лидеры партии демократов.

«С пятницы более 70 тыс. аккаунтов были заблокированы в результате наших усилий, во многих случаях один человек управлял несколькими аккаунтами. Эти аккаунты участвовали в масштабном распространении опасной информации, связанной с QAnon, и в первую очередь были посвящены пропаганде этой теории заговора в соцсети», — заявили в Twitter.

Решение было принято из-за беспорядков 6 января, когда сторонники Трампа ворвались в Капитолий и погибли пять человек.

Согласно теории Qanon, всем миром управляет общество сатанистов, занимающееся сексуальной эксплуатацией детей. В него якобы входят такие личности как Хиллари Клинтон, Барак Обама, Джордж Сорос, папа римский Франциск и даже Далай-лама.

Напомним, аккаунт самого Дональда Трампа Twitter заморозил еще 9 января, заявив, что его публикации могут «спровоцировать насилие». Президент США обвинил соцсеть в отказе от принципов свободы слова.

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Комментарии (4)

baddancer
Американский интернет-провайдер Your T1 WIFI заблокировал в штате Айдахо доступ к сайтам Facebook и Twitter. Это вызвано блокировкой аккаунтов президента США Дональда Трампа в этих соцсетях. В компании уверены, что цензуре не место в Сети!
Mr_Pu
Только Телега!!! У Пашки Дурова сейчас реальный шанс на топ 1.
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