Twitter заморозил 70 тыс. аккаунтов сторонников теории заговора. Они считают, что Трамп борется с сатанистами и сексуальными эксплуататорами

Соцсеть Twitter после штурма Капитолия решила заблокировать аккаунт не только самого Дональда Трампа, но и 70 тысяч его сторонников. Об этом 12 января сообщается в блоге компании.



Замораживаются аккаунты людей, распространяющих теорию заговора QAnon. Они считают, что Трамп противостоит обществу сатанистов и сексуальных эксплуататоров, в которое якобы входят крупнейшие американские бизнесмены и лидеры партии демократов.



«С пятницы более 70 тыс. аккаунтов были заблокированы в результате наших усилий, во многих случаях один человек управлял несколькими аккаунтами. Эти аккаунты участвовали в масштабном распространении опасной информации, связанной с QAnon, и в первую очередь были посвящены пропаганде этой теории заговора в соцсети», — заявили в Twitter.

