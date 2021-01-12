Индекс Мосбиржи бьет рекорды второй день подряд. Во вторник он поднялся выше 3520 пунктов

Индекс Московской биржи обновил исторический максимум в ходе торгов 12 января, поднявшись выше 3520 пунктов.

По данным на 10:54, индекс Мосбиржи вырос на 0,92% к закрытию предыдущих торгов и составил 3514,6 пункта. В то же время индекс РТС достиг значения в 1489,5 пункта, что превышает уровень закрытия торгов на 1,56%. Последний раз индекс достигал таких показателей в конце февраля 2020 года.

Индекс Мосбиржи стал резко расти с конца декабря 2020 года. Последний раз он обновил исторический максимум 11 января.