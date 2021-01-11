Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, американские биржи тоже пошли в рост

Индекс Московской биржи обновил исторический максимум, поднявшись выше 3500 пунктов. Об этом свидетельствуют данные торгов утром 11 января.



По данным на 12:11, индекс ММВБ вырос на 1,71% к закрытию предыдущих торгов и составил 3513,83 пункта. Индекс РТС вырос на 1,43% и составил 1487,44 пункта, вернувшись к показателям конца февраля 2020 года.



Подъем наблюдается и на американских рынках — основные фондовые индексы США утром 11 января бьют исторические рекорды в ожидании инаугурации победившего на президентских выборах Джо Байдена, пообещавшего значительную поддержку экономике страны. Индекс Dow Jones вырос к предыдущим торгам на 0,18%, S&P 500 — на 0,55%, а NASDAQ — на 1,03%.

