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В госпитале остаются 42 человека после ДТП под Москвой, всего пострадавших — 50

Более 40 военнослужащих, пострадавших в ДТП в Подмосковье, остаются в госпитале. Всего пострадавших — 50. Дело о ДТП расследуют как преступление против военной службы.

«В госпитале им. А. А. Вишневского, по данным на утро, остаются 42 человека», — цитирует ТАСС 12 января источник в экстренных службах. Число погибших не изменилось — четыре человека.

Количество пострадавших военнослужащих достигло 50, передаёт «Интерфакс». Следственный комитет будет расследовать гибель военнослужащих по признакам преступления против военной службы, сообщила изданию официальный представитель ведомства Светлана Петренко. «По поручению председателя СК Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием грузового автомобиля и военных автобусов на Новорижском шоссе, в результате которого погибли четверо военнослужащих, еще ряд получили различные травмы (ч. 3 ст. 350 УК РФ)», — сказала Петренко.

Днём 11 января на трассе М-9 «Балтия» при повороте на деревню Глухово самосвал въехал в четыре военных автобуса. В автобусах ехали солдаты-срочники, они направлялись в часть после занятий на полигоне.

Водителю самосвала медицинская помощь была оказана амбулаторно. Он задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). По результатам медосвидетельствования, он был трезв. Это уголовное дело расследует полиция. Еще одно уголовное дело возбуждено военным следственным отделом СК по Солнечногорскому гарнизону по ч. 3 ст. 350 УК РФ («Нарушение правил вождения или эксплуатации военных машин»).

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