Более 40 военнослужащих, пострадавших в ДТП в Подмосковье, остаются в госпитале. Всего пострадавших — 50. Дело о ДТП расследуют как преступление против военной службы.

«В госпитале им. А. А. Вишневского , по данным на утро, остаются 42 человека», — цитирует ТАСС 12 января источник в экстренных службах. Число погибших не изменилось — четыре человека.

Количество пострадавших военнослужащих достигло 50, передаёт «Интерфакс». Следственный комитет будет расследовать гибель военнослужащих по признакам преступления против военной службы, сообщила изданию официальный представитель ведомства Светлана Петренко. «По поручению председателя СК Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием грузового автомобиля и военных автобусов на Новорижском шоссе, в результате которого погибли четверо военнослужащих, еще ряд получили различные травмы (ч. 3 ст. 350 УК РФ)», — сказала Петренко.