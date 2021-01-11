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В ДТП с самосвалом и четырьмя автобусами Минобороны пострадали более сорока военнослужащих. Возбуждены уголовные дела

42 военнослужащих получили различные травмы после наезда самосвала на военную автоколонну в Подмосковье. Об этом вечером 11 января сообщили в Минобороны РФ.

Большинство пострадавших получили ушибы, ссадины и переломы. В крайне тяжелом состоянии находится только один военнослужащий. «Всем пострадавшим оказывается весь комплекс медицинской помощи до их полного выздоровления», - уточнили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП на Новорижском шоссе погибли 4 человека: двое на месте, двое на руках у врачей. Следственный комитет и полиция возбудили уголовные дела о нарушении правил вождения, водитель самосвала задержан. Он был трезв, уточнили в СК. По предварительной информации, мужчина не справился с управлением.

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