Сбитый на Невском проспекте мужчина всё же пострадал, но скорой помощи не дождался. Об этом 11 января «Фонтанке» рассказал очевидец, который наблюдал за происходящим на пересечении главной петербургской дорожной артерии и Харьковской улицы.

автор фото читательница «Фонтанки» Юлия

«Пострадавшего таксист увез. Потому что кричал, чтобы помогли, скорая не ехала, прохожие тупили, вышли бойцы Росгвардии из отделения рядом и вместе посадили в тачку», — рассказала «Фонтанке» Юлия.

Она отметила, что таксист «Ситимобила», наехавший на пешехода, бился в истерике.



«В телефон орал: «Быстрее, быстрее едьте». Видимо, скорой. Там, наверное, сказали, что не скоро приедут, он начал лупить по стеклу своей машины (не разбилось). Потом подбежал к пострадавшему, кричал: «Чем я тебе могу помочь, ну чем?» и «Погоди, две минуты и скорая будет». Потом орал: «Помогите хоть кто-нибудь, ну что вы все стоите, есть врач?» Ну и на крики Росгвардия вышла, единственные адекватные. И посадили товарища на заднее сиденье, таксист ему даже куртку отдал», — рассказала свидетельница аварии.

Ранее в ГУ МВД по Петербургу сообщили, что в результате случившегося пострадавших нет. Момент ДТП попал на видео.