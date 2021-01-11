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«Помогите хоть кто-нибудь! Что вы стоите?!» Очевидец рассказал, как на Невском бойцы Росгвардии и таксист спасали сбитого пешехода

Сбитый на Невском проспекте мужчина всё же пострадал, но скорой помощи не дождался. Об этом 11 января «Фонтанке» рассказал очевидец, который наблюдал за происходящим на пересечении главной петербургской дорожной артерии и Харьковской улицы.

автор фото читательница «Фонтанки» Юлия
автор фото читательница «Фонтанки» Юлия

«Пострадавшего таксист увез. Потому что кричал, чтобы помогли, скорая не ехала, прохожие тупили, вышли бойцы Росгвардии из отделения рядом и вместе посадили в тачку», — рассказала «Фонтанке» Юлия.

Она отметила, что таксист «Ситимобила», наехавший на пешехода, бился в истерике.

«В телефон орал: «Быстрее, быстрее едьте». Видимо, скорой. Там, наверное, сказали, что не скоро приедут, он начал лупить по стеклу своей машины (не разбилось). Потом подбежал к пострадавшему, кричал: «Чем я тебе могу помочь, ну чем?» и «Погоди, две минуты и скорая будет». Потом орал: «Помогите хоть кто-нибудь, ну что вы все стоите, есть врач?» Ну и на крики Росгвардия вышла, единственные адекватные. И посадили товарища на заднее сиденье, таксист ему даже куртку отдал», — рассказала свидетельница аварии.

Ранее в ГУ МВД по Петербургу сообщили, что в результате случившегося пострадавших нет. Момент ДТП попал на видео.

автор фото читательница «Фонтанки» Юлия
автор фото читательница «Фонтанки» Юлия
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (22)

264961591
У меня такое впечатление, что он просто издевается над модераторами Фонтанки
Vikilein
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265024291
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