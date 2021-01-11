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Впервые в истории золото обошло доллар в российских резервах

Золото впервые в истории по стоимости обошло доллар США в составе международных резервов России. Об этом свидетельствует статистика Центробанка РФ, опубликованная 11 января, пишет РБК.

Как уточняет издание, обзор по управлению золотовалютными резервами выходит с полугодовой задержкой и отражает портфель ЦБ на середину прошлого года. К 30 июня 2020-го 22,9% активов Центробанка было размещено в золоте. Это 125,8 млрд долларов из $561,1 млрд. Доля доллара на тот момент составляла 22,2% активов ($124,6 млрд).

Банк России начал уменьшать долю доллара в своих резервах с 2018 года. Частично его заменили евро и юань, частично — золото. При этом с апреля 2020 года в физическом выражении запасы драгоценного металла остаются прежними — 73,9 млн тройских унций. Новых закупок ЦБ не проводит. Однако стоимость этих запасов растет — в 2020 году цены на золото увеличились почти на 25%. Благодаря этому и увеличилась доля драгметалла в резервах.

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Комментарии (6)

265024291
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Заранее большое человеческое спасибо................
Swift_
Новых закупок ЦБ не проводит. ....... Благодаря этому и увеличилась доля драгметалла в резервах.
..... зато банки вывозят золото за рубеж, роняя слитки с палет в аэропортах.
sektor7
Хорошие новости.
Спасибо редакция
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