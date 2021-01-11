Комздрав ответил на обвинения в порче вакцины в Петербурге: Никаких проверок Роспотребнадзора не было, нарушений тоже

Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец прокомментировал пост журналиста Алексея Лушникова в Facebook, который рассказал, что в некоторых городских поликлиниках, как ему рассказали, якобы нарушили температурный режим хранения вакцины и изъяли её после проверок Роспотребнадзора. Комздрав ответил кратко: проверок не было, а вакцину очень берегут и нарушений не допускают.
«Я позвонил в Роспотребнадзор. Выяснил, какие поликлиники, какие прививочные пункты подвергались проверкам. Должен сказать, что никакие прививочные пункты ни сегодня, ни в праздничные дни, подобным проверкам не подвергались. Уже одно это вызывает сомнения в достоверности представленной информации, — заявил Лисовец 11 января в эфире канала «Санкт-Петербург». — Все понимают, что количество вакцины пока еще не очень велико и поэтому относиться небрежно, особенно, к такому ключевому фактору как условия хранения, никто в медицинских организациях, естественно, не будет.
По его словам в городе строго соблюдается холодовая цепь, а установленные в поликлиниках медицинские холодильники держат температуру ниже -18 градусов.
«Информация о проверках не подтвердилась, поэтому рассуждать о неких нарушениях далее нет никакого смысла».
Петербург в феврале ждёт 200 тысяч доз вакцины. Остатки нынешней партии — 9000 доз — уйдут до конца недели.