Комздрав ответил на обвинения в порче вакцины в Петербурге: Никаких проверок Роспотребнадзора не было, нарушений тоже

Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец прокомментировал пост журналиста Алексея Лушникова в Facebook, который рассказал, что в некоторых городских поликлиниках, как ему рассказали, якобы нарушили температурный режим хранения вакцины и изъяли её после проверок Роспотребнадзора. Комздрав ответил кратко: проверок не было, а вакцину очень берегут и нарушений не допускают.



«Я позвонил в Роспотребнадзор. Выяснил, какие поликлиники, какие прививочные пункты подвергались проверкам. Должен сказать, что никакие прививочные пункты ни сегодня, ни в праздничные дни, подобным проверкам не подвергались. Уже одно это вызывает сомнения в достоверности представленной информации, — заявил Лисовец 11 января в эфире канала «Санкт-Петербург». — Все понимают, что количество вакцины пока еще не очень велико и поэтому относиться небрежно, особенно, к такому ключевому фактору как условия хранения, никто в медицинских организациях, естественно, не будет.