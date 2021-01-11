«Попугай с жердочки падает». Денис Мацуев поддержал усердного юного скрипача, из-за чьей игры возбудили дело

«Никогда не забуду случай из своей жизни: у нас появилась первая квартира в Москве, куда я сразу завез свой рояльчик, сыграл два аккорда, и через минуту раздался звонок в дверь. Я ответил, мол, пианист, выиграл в конкурсе, приходите на мои концерты. Сосед сказал, что дело не в концерте, просто от моих звуков у них попугай с жердочки падает», — рассказал пианист изданию, добавив, что потом с соседями он помирился, и те ходили на все его концерты.

Народный артист России пианист Денис Мацуев поддержал юного челябинского музыканта, чьи вечерние репетиции стали поводом для административного разбирательства. Лауреат Госпремии России рассказал «Газете.ру» , что и сам сталкивался с подобными проблемами.

По словам Мацуева, конфликты с соседями переживали все артисты в начале творческого пути. Он также призвал стороны к компромиссу, а соседям пожелал понимания.



Об административном деле против усердного девятилетнего скрипача 11 января рассказало издание 74.ru. Соседи семьи юного музыканта обвиняют ее в нарушении закона о тишине. При этом родители ребенка уверяют, что тот заканчивает занятия по закону — в 22.00 в будние и в 23.00 в выходные.

