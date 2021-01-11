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Каждый десятый — болен. В Петербурге резко выросла доля положительных тестов на коронавирус

Все, кто обращался за медицинской помощью с симптомами ОРВИ в праздники в Петербурге, сдавали тесты. И доля положительных результатов за время каникул значительно увеличилась, заявил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

«Доля положительных тестов из числа забранных биоматериалов в течение праздников возросла. Если до 1 января [она] составляла около 2–3%, в зависимости ото дня, то сейчас доля положительных результатов из общей совокупности забранных в течение суток биоматериалов составляет порядка 10–11%. Это отмечается у нас и в других крупных субъектах», — рассказал он 11 января в эфире канала «Санкт-Петербург».

При этом, по его словам, количество активных пациентов в Северной столице не снижается с уровня декабря 2020 года, а доля госпитализируемых пациентов в тяжелом состоянии уже превысила 25%.

Ранее Смольный подробно объяснил благостную статистику по коронавирусу последних дней и дал прогноз роста заболеваемости после праздников.

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Комментарии (6)

Castor Troy
Как была зимняя простуда, так и осталась
265023751
Возле Сенного рынка ежедневно стоит типа авто Скорой помощи на окнах объявление тест на ковид срочно 1800 руб. И постоянно там толпа мигрантов стоит, заходят в авто, выходят, кто-то получает типа справки о результатах теста. Я в ноябре направила фото авто и толпы на тестирование. Мне прислали ответ комитет здравоохранения СПб, что такие номера не зарегистрированы в базе .и всё! Все продолжается, авто стоит очередь на сдачу якобы тестов стоит. Беспредел продолжается! Куда выслать фото???
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