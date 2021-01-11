Каждый десятый — болен. В Петербурге резко выросла доля положительных тестов на коронавирус

Все, кто обращался за медицинской помощью с симптомами ОРВИ в праздники в Петербурге, сдавали тесты. И доля положительных результатов за время каникул значительно увеличилась, заявил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.



«Доля положительных тестов из числа забранных биоматериалов в течение праздников возросла. Если до 1 января [она] составляла около 2–3%, в зависимости ото дня, то сейчас доля положительных результатов из общей совокупности забранных в течение суток биоматериалов составляет порядка 10–11%. Это отмечается у нас и в других крупных субъектах», — рассказал он 11 января в эфире канала «Санкт-Петербург».