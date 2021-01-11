Что характерно, в отличие от звезд шоу-бизнеса, большинство российских футболистов «Зенита» предпочли не покидать страну. Иностранцы также отправились по домам. Впрочем, если ты родился в Аргентине и Бразилии, это не проблема. Мальдивы и Дубай выбрали единицы.
Условный зачет на звание самого качественно проведенного отпуска с большим отрывом выиграл Артем Дзюба. Для этого ему даже никуда не пришлось лететь. Наделавший шума в прошлом году форвард «Зенита», например, играл в футбол с любителями.
Записал трогательное поздравление с Новым годом.
Опубликовал семейное фото на фоне елки. В кадр попала даже совершенно не публичная жена Кристина.
Рождество форвард встретил у камина.
Занялся кэндо. Не спрашивайте, что это. Лучше посмотрите.
Победный танец прилагается. Стоит взять на вооружение для празднования голов.
Ну и 11-минутный бонус-трек с празднованием самого Нового года под взрывы пиротехники, песни «Руки Вверх», «Кино» и Григория Лепса.
Сердар Азмун в Иране прошелся по местам из прошлого, в том числе сфотографировался у ворот своей школы.
А поездка на Киш (остров в Персидском заливе), по признанию самого Азмуна, стала одним из лучших воспоминаний.
У главного бунтовщика петербургского клуба Себастьяна Дриусси получился довольно милый семейный отдых с дочерью и красавицей-женой.
И немного ми-ми-ми вам в ленту.
Без яхты отдых — не отдых.
Поездка на родину у Деяна Ловрена получилась не такой беспечной. Защитник также проехался по знаковым для себя местам.
Потом в Хорватии случилось землетрясение, и Ловрен пригласил к себе в отель 16 пострадавших семей.
И даже помог там навести чистоту.
Ловрен наводит чистоту в отеле перед заездом пострадавших от землятресения. pic.twitter.com/NVQPA55mmM— Полным полна коробочка=) ⭐🌊💙🦁✨🥇🥇 (@YuliyaZhurina) December 30, 2020
«Другой вид отпуска. Нет проблем. Мне нравится», — написал Ловрен под фото, где он кормит осла.
Да за такой отпуск можно простить и гол в свои ворота.
А у Малкома просто красивый вид.
Семейство Ярослава Ракицкого на месте не сидело. Католическое Рождество встретили на Мальдивах.
А Новый год — в Киеве.
Ерохины отправились в родной Барнаул. Как написала жена нападающего «Зенита» Вероника: «Наши Мальдивы».
Скромный Александр Ерохин, видимо, был за фотографа.
А нет, вот и он сам. Наверное.
Алексей Сутормин съездил во Владикавказ.
Надежда петербургского футбола Даниил Шамкин вопреки трендам на внутренний туризм отправился в Дубай со своей девушкой. Впрочем, понятно: молодежь, романтика, все дела.
Про работу тоже не забывали.
После такого фото точно можно сказать: не зря съездил.
Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»