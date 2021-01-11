Фото: скриншот с сайта instagram.com / artem.dzyuba

Что характерно, в отличие от звезд шоу-бизнеса, большинство российских футболистов «Зенита» предпочли не покидать страну. Иностранцы также отправились по домам. Впрочем, если ты родился в Аргентине и Бразилии, это не проблема. Мальдивы и Дубай выбрали единицы.

Условный зачет на звание самого качественно проведенного отпуска с большим отрывом выиграл Артем Дзюба. Для этого ему даже никуда не пришлось лететь. Наделавший шума в прошлом году форвард «Зенита», например, играл в футбол с любителями.



Записал трогательное поздравление с Новым годом.



Опубликовал семейное фото на фоне елки. В кадр попала даже совершенно не публичная жена Кристина.



Рождество форвард встретил у камина.



Занялся кэндо. Не спрашивайте, что это. Лучше посмотрите.



Победный танец прилагается. Стоит взять на вооружение для празднования голов.



Ну и 11-минутный бонус-трек с празднованием самого Нового года под взрывы пиротехники, песни «Руки Вверх», «Кино» и Григория Лепса.



Сердар Азмун в Иране прошелся по местам из прошлого, в том числе сфотографировался у ворот своей школы.



А поездка на Киш (остров в Персидском заливе), по признанию самого Азмуна, стала одним из лучших воспоминаний.



У главного бунтовщика петербургского клуба Себастьяна Дриусси получился довольно милый семейный отдых с дочерью и красавицей-женой.



И немного ми-ми-ми вам в ленту.



Без яхты отдых — не отдых.



Поездка на родину у Деяна Ловрена получилась не такой беспечной. Защитник также проехался по знаковым для себя местам.



Потом в Хорватии случилось землетрясение, и Ловрен пригласил к себе в отель 16 пострадавших семей.

И даже помог там навести чистоту.



Ловрен наводит чистоту в отеле перед заездом пострадавших от землятресения. pic.twitter.com/NVQPA55mmM — Полным полна коробочка=) ⭐🌊💙🦁✨🥇🥇 (@YuliyaZhurina) December 30, 2020

«Другой вид отпуска. Нет проблем. Мне нравится», — написал Ловрен под фото, где он кормит осла.



Да за такой отпуск можно простить и гол в свои ворота.

А у Малкома просто красивый вид.



Семейство Ярослава Ракицкого на месте не сидело. Католическое Рождество встретили на Мальдивах.



А Новый год — в Киеве.



Ерохины отправились в родной Барнаул. Как написала жена нападающего «Зенита» Вероника: «Наши Мальдивы».



Скромный Александр Ерохин, видимо, был за фотографа.



А нет, вот и он сам. Наверное.



Алексей Сутормин съездил во Владикавказ.



Надежда петербургского футбола Даниил Шамкин вопреки трендам на внутренний туризм отправился в Дубай со своей девушкой. Впрочем, понятно: молодежь, романтика, все дела.



Про работу тоже не забывали.



После такого фото точно можно сказать: не зря съездил.



Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

