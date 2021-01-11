FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-12°C/Завтра: -13
73.88р90.79р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
2
Печать

Дзюба засветил жену, Ловрен пылесосил, а у Шамкина — романтика в Дубае. Как игроки «Зенита» провели праздники

15 января футболисты «Зенита» выйдут из отпуска, чтобы начать подготовку ко второй части сезона. А пока отдел спорта показывает, как игроки петербургского клуба провели отпуск, который у них наконец был.

Фото: скриншот с сайта instagram.com / artem.dzyuba

Что характерно, в отличие от звезд шоу-бизнеса, большинство российских футболистов «Зенита» предпочли не покидать страну. Иностранцы также отправились по домам. Впрочем, если ты родился в Аргентине и Бразилии, это не проблема. Мальдивы и Дубай выбрали единицы.

Условный зачет на звание самого качественно проведенного отпуска с большим отрывом выиграл Артем Дзюба. Для этого ему даже никуда не пришлось лететь. Наделавший шума в прошлом году форвард «Зенита», например, играл в футбол с любителями.

Записал трогательное поздравление с Новым годом.

Опубликовал семейное фото на фоне елки. В кадр попала даже совершенно не публичная жена Кристина.

Рождество форвард встретил у камина.

Занялся кэндо. Не спрашивайте, что это. Лучше посмотрите.

Победный танец прилагается. Стоит взять на вооружение для празднования голов.

Ну и 11-минутный бонус-трек с празднованием самого Нового года под взрывы пиротехники, песни «Руки Вверх», «Кино» и Григория Лепса.

Сердар Азмун в Иране прошелся по местам из прошлого, в том числе сфотографировался у ворот своей школы.

А поездка на Киш (остров в Персидском заливе), по признанию самого Азмуна, стала одним из лучших воспоминаний.

У главного бунтовщика петербургского клуба Себастьяна Дриусси получился довольно милый семейный отдых с дочерью и красавицей-женой.

И немного ми-ми-ми вам в ленту.

Без яхты отдых — не отдых.

Поездка на родину у Деяна Ловрена получилась не такой беспечной. Защитник также проехался по знаковым для себя местам.

Потом в Хорватии случилось землетрясение, и Ловрен пригласил к себе в отель 16 пострадавших семей.

И даже помог там навести чистоту.

«Другой вид отпуска. Нет проблем. Мне нравится», — написал Ловрен под фото, где он кормит осла.

Да за такой отпуск можно простить и гол в свои ворота.

А у Малкома просто красивый вид.

Семейство Ярослава Ракицкого на месте не сидело. Католическое Рождество встретили на Мальдивах.

А Новый год — в Киеве.

Ерохины отправились в родной Барнаул. Как написала жена нападающего «Зенита» Вероника: «Наши Мальдивы».

Скромный Александр Ерохин, видимо, был за фотографа.

А нет, вот и он сам. Наверное.

Алексей Сутормин съездил во Владикавказ.

Надежда петербургского футбола Даниил Шамкин вопреки трендам на внутренний туризм отправился в Дубай со своей девушкой. Впрочем, понятно: молодежь, романтика, все дела.

Про работу тоже не забывали.

После такого фото точно можно сказать: не зря съездил.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

Фото: скриншот с сайта instagram.com / artem.dzyuba

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

SERGEY111
За 600 тыр. рублесов в день я тоже готов кормить осла .
Юра Алекс
дармоеды...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний