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В новогодние каникулы петербуржцы с COVID-19 оставили через «122» более 37 000 заявок на вызов врача. Но медики пришли только к 80% из них

Единая региональная информационно-справочная служба «122», функционирующая круглосуточно и ежедневно с 20 декабря для граждан с симптомами коронавируса, подвела итоги новогодних каникул. Данные сообщает 11 января Смольный.

«За период новогодних каникул с 31 декабря по 10 января служба 122 приняла более 60 тысяч вызовов, из которых более 37 тысяч — это обращения о вызове врача. По итогам данных обращений зарегистрировано более 27 тысяч заявок на вызов врача на дом по симптоматике COVID-19. Значительная доля (более 80%) всех заявок была отработана медицинскими учреждениями», — говорится в сообщении.

Кроме симптомов, горожан волновала и вакцинация от COVID-19, которая активно началась в Петербурге после Нового года. Правда, как выяснила «Фонтанка», прививочная кампания по сути останавливается — в городе практически не осталось вакцины.

Звонок в Единую региональную информационно-справочную службу 122 доступен по короткому номеру «122» и бесплатен как со стационарных, так и с мобильных телефонов, если вы находитесь в Петербурге. Также можно позвонить по телефону (812) 246-5-122.

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Комментарии (1)

Paul3390
Зато в Латинскую Америку сотнями тысяч вакцину отправляем.. Видимо - им нужнее, и там - проживает более важное для нашего правительства население..
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