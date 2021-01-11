В новогодние каникулы петербуржцы с COVID-19 оставили через «122» более 37 000 заявок на вызов врача. Но медики пришли только к 80% из них

«За период новогодних каникул с 31 декабря по 10 января служба 122 приняла более 60 тысяч вызовов, из которых более 37 тысяч — это обращения о вызове врача. По итогам данных обращений зарегистрировано более 27 тысяч заявок на вызов врача на дом по симптоматике COVID-19. Значительная доля (более 80%) всех заявок была отработана медицинскими учреждениями», — говорится в сообщении.

Единая региональная информационно-справочная служба «122», функционирующая круглосуточно и ежедневно с 20 декабря для граждан с симптомами коронавируса, подвела итоги новогодних каникул. Данные сообщает 11 января Смольный.

Кроме симптомов, горожан волновала и вакцинация от COVID-19, которая активно началась в Петербурге после Нового года. Правда, как выяснила «Фонтанка», прививочная кампания по сути останавливается — в городе практически не осталось вакцины.



Звонок в Единую региональную информационно-справочную службу 122 доступен по короткому номеру «122» и бесплатен как со стационарных, так и с мобильных телефонов, если вы находитесь в Петербурге. Также можно позвонить по телефону (812) 246-5-122.

