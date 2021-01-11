В Петербурге арестован водитель, бросивший на месте ДТП раненых пассажиров. У него были причины бежать

Молодого петербуржца из каршерингового «Фольксвагена» отправили обдумывать свою манеру вождения в уединении. Поездка с ним закончилась для двух человек в больнице, ещё одна пассажирка скончалась.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов 11 января, Куйбышевский райсуд определил под стражу Андрея Яковлева, которому вменяют нарушение правил дорожного движения пьяным и со смертельными последствиями. По версии следствия, 21-летний Яковлев управлял прокатным «Фольксвагеном», который в половине шестого утра 4 января заехал на тротуар, врезался в дорожный знак и стену дома на Разъезжей, 27.
Экстренные службы нашли в разбитой машине трёх пострадавших пассажиров — мужчину и двух женщин. Одна из них скончалась на месте ДТП, её данные устанавливаются. Водитель не стал дожидаться правоохранителей, но надолго спрятаться не смог. В тот же день Яковлев был задержан. Согласно материалам дела, за руль он сел пьяным и без прав. В следственном изоляторе обвиняемый останется как минимум до 3 марта.