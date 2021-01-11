В Петербурге арестован водитель, бросивший на месте ДТП раненых пассажиров. У него были причины бежать

Молодого петербуржца из каршерингового «Фольксвагена» отправили обдумывать свою манеру вождения в уединении. Поездка с ним закончилась для двух человек в больнице, ещё одна пассажирка скончалась.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов 11 января, Куйбышевский райсуд определил под стражу Андрея Яковлева, которому вменяют нарушение правил дорожного движения пьяным и со смертельными последствиями. По версии следствия, 21-летний Яковлев управлял прокатным «Фольксвагеном», который в половине шестого утра 4 января заехал на тротуар, врезался в дорожный знак и стену дома на Разъезжей, 27.

