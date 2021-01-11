Акции Twitter после блокировки Трампа падают более чем на 8%

Акции социальной сети Twitter падают более чем на 8% после перманентной блокировки аккаунта 45-го президента США Дональда Трампа.



Перед открытием торгов на Нью-Йоркской бирже 11 января (на 16:16 по мск) цена бумаги Twitter упала на 8% и составила $ 47,36.



Twitter заблокировал Трампа в субботу, 9 января, после протестов его сторонников у Капитолия из-за утверждения победы Джо Байдена на президентских выборах. В ходе столкновений погибли пять человек. Модераторы соцсети пришли к выводу, что если политик продолжит вести микроблог, могут возникнуть новые вспышки насилия в обществе.

