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Акции Twitter после блокировки Трампа падают более чем на 8%

Акции социальной сети Twitter падают более чем на 8% после перманентной блокировки аккаунта 45-го президента США Дональда Трампа.

Перед открытием торгов на Нью-Йоркской бирже 11 января (на 16:16 по мск) цена бумаги Twitter упала на 8% и составила $ 47,36.

Twitter заблокировал Трампа в субботу, 9 января, после протестов его сторонников у Капитолия из-за утверждения победы Джо Байдена на президентских выборах. В ходе столкновений погибли пять человек. Модераторы соцсети пришли к выводу, что если политик продолжит вести микроблог, могут возникнуть новые вспышки насилия в обществе.

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Комментарии (1)

arbidol
Вот это номер.
Т.е. мировой инвестор, решил, что блокировка это не только внутреннее дело частной компании.
Это хороший, рыночный ответ, показывающий, что в мире по прежнему понимают что такое цензура, а что не цензура.
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