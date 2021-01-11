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Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин заболел коронавирусом. Он рассказал «Фонтанке» о симптомах и при чем тут чемпионат России

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин заразился COVID-19. Информацию об этом 79-летний специалист подтвердил «Фонтанке» в понедельник, 11 января.

Как рассказал Мишин, первой заболела жена после поездки на чемпионат России в Челябинске. Около недели назад болезнь подхватил уже сам тренер. Из симптомов только отсутствие аппетита и слабость. Госпитализация не потребовалась.

Под руководством Мишина занимались олимпийские чемпионы Алексей Урманов, Алексей Ягудин, Евгений Плющенко. Среди действующих фигуристов тренируются с ним чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева и серебряный призер Олимпиады в командных соревнованиях Михаил Коляда.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Gnider
Вот это новость! Кто то заболел коронавирусом!
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