Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин заболел коронавирусом. Он рассказал «Фонтанке» о симптомах и при чем тут чемпионат России

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин заразился COVID-19. Информацию об этом 79-летний специалист подтвердил «Фонтанке» в понедельник, 11 января.



Как рассказал Мишин, первой заболела жена после поездки на чемпионат России в Челябинске. Около недели назад болезнь подхватил уже сам тренер. Из симптомов только отсутствие аппетита и слабость. Госпитализация не потребовалась.



Под руководством Мишина занимались олимпийские чемпионы Алексей Урманов, Алексей Ягудин, Евгений Плющенко. Среди действующих фигуристов тренируются с ним чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева и серебряный призер Олимпиады в командных соревнованиях Михаил Коляда.

