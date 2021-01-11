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Следователи назвали предварительную причину смерти второклассницы с Дачного. Мать нашла её мёртвой в ванной

После того, как мать нашла своё дитя в ванной комнате квартиры на Дачном проспекте в Кировском районе, туда наведались следователи. Об этом 11 января сообщает СК по Петербургу.

Как говорится в сообщении ведомства, по факту случившегося проводится доследственная проверка. По предварительной версии, восьмилетняя второклассница погибла в результате несчастного случая. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Следователи также выясняют все обстоятельства, которые привели к гибели ребёнка.

Как писала «Фонтанка», семья ранее не попадала в поле зрения социальных служб и полиции. Мать погибшей девочки — юрист, а отчим — геодезист с белорусским гражданством.

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Комментарии (6)

syshsun
А причину,они вам по секрету назвали.
Или мать юрист,это и есть причина.
2 ударная
Чем дальше -тем мерзостнее Ф.
Денис К
И зачем это выкладывать в новости?
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