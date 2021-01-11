Следователи назвали предварительную причину смерти второклассницы с Дачного. Мать нашла её мёртвой в ванной

После того, как мать нашла своё дитя в ванной комнате квартиры на Дачном проспекте в Кировском районе, туда наведались следователи. Об этом 11 января сообщает СК по Петербургу.
Как говорится в сообщении ведомства, по факту случившегося проводится доследственная проверка. По предварительной версии, восьмилетняя второклассница погибла в результате несчастного случая. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Следователи также выясняют все обстоятельства, которые привели к гибели ребёнка.
Как писала «Фонтанка», семья ранее не попадала в поле зрения социальных служб и полиции. Мать погибшей девочки — юрист, а отчим — геодезист с белорусским гражданством.