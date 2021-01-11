Петербурженка нашла мёртвой дочь-второклассницу. Тело лежало в ванной

Причины и обстоятельства смерти восьмилетней жительницы Кировского района предстоит установить полиции Петербурга. Её обнаружили мёртвой в родительской квартире на Дачном проспекте.
Как стало известно «Фонтанке» 11 января, накануне поздно вечером в экстренные службы обратилась 32-летняя мать девочки. По её словам, она нашла свою дочь в ванной комнате. Женщина заявила, что та могла захлебнуться.
Предварительный осмотр тела показал, что на нём отсутствуют внешние признаки, указывающие на насильственную смерть. Её точную причину установят в морге, куда направили труп.
По информации издания, семья, в которой воспитывалась девочка, благополучная и на учёте не состоит. Погибшая училась во втором классе одной из городских школ. В конце этого месяца ей должно было исполниться девять лет. Мать — юрист, а отчим — геодезист с белорусским гражданством.
По факту случившегося проводится проверка.