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Петербурженка нашла мёртвой дочь-второклассницу. Тело лежало в ванной

Причины и обстоятельства смерти восьмилетней жительницы Кировского района предстоит установить полиции Петербурга. Её обнаружили мёртвой в родительской квартире на Дачном проспекте.

Как стало известно «Фонтанке» 11 января, накануне поздно вечером в экстренные службы обратилась 32-летняя мать девочки. По её словам, она нашла свою дочь в ванной комнате. Женщина заявила, что та могла захлебнуться.

Предварительный осмотр тела показал, что на нём отсутствуют внешние признаки, указывающие на насильственную смерть. Её точную причину установят в морге, куда направили труп.

По информации издания, семья, в которой воспитывалась девочка, благополучная и на учёте не состоит. Погибшая училась во втором классе одной из городских школ. В конце этого месяца ей должно было исполниться девять лет. Мать — юрист, а отчим — геодезист с белорусским гражданством.

По факту случившегося проводится проверка.

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Комментарии (4)

Antuan Rokanten
В 8 лет сама захлебнулась? Сомнительно, ой соснительно. Скорее всего криминал.
265015791
На днях уже было про девочку в ванной...
Елена Владимирова
Видимо не сама захлебнулась
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