Петербурженка нашла мёртвой дочь-второклассницу. Тело лежало в ванной

Причины и обстоятельства смерти восьмилетней жительницы Кировского района предстоит установить полиции Петербурга. Её обнаружили мёртвой в родительской квартире на Дачном проспекте.



Как стало известно «Фонтанке» 11 января, накануне поздно вечером в экстренные службы обратилась 32-летняя мать девочки. По её словам, она нашла свою дочь в ванной комнате. Женщина заявила, что та могла захлебнуться.



Предварительный осмотр тела показал, что на нём отсутствуют внешние признаки, указывающие на насильственную смерть. Её точную причину установят в морге, куда направили труп.

