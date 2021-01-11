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Петербуржцев очаровал малиновый рассвет. Посмотрите, каким было утреннее небо, прежде чем снова стать серым

Морозное утро 11 января в Петербурге порадовало жителей города малиновым рассветом. Взяв в руки камеры, они сфотографировали его и опубликовали в социальных сетях.

Согласно данным открытых источников, солнце начало подниматься над Петербургом в 09:51. С того момента очарованные его восходом горожане опубликовали десятки фотографий. Лучшие из них — в подборке «Фонтанки».

Как сообщалось ранее, сегодня небольшой снегопад принесёт потепление в Северную столицу. О прогнозе погоды на первый рабочий день января 2021 года читайте тут.

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