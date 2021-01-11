После самой холодной с начала зимы ночи морозы в Петербурге возьмут паузу

Небольшой снегопад принесет потепление в Северную столицу в первый рабочий день января.



Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 11 января, ночь в Петербурге прошла без существенных осадков. А вот днем циклон, который идет с запада, принесет в город плотные облака.



Как сообщает специалист центра «Фобос» Михаил Леус, они почти полностью закроют небо Петербурга, а во второй половине дня начнется небольшой снег.



В городе днем температура воздуха -10…-12°С, в области -9…-14°С, причем на востоке до -20°С.

