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После самой холодной с начала зимы ночи морозы в Петербурге возьмут паузу

Небольшой снегопад принесет потепление в Северную столицу в первый рабочий день января.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 11 января, ночь в Петербурге прошла без существенных осадков. А вот днем циклон, который идет с запада, принесет в город плотные облака.

Как сообщает специалист центра «Фобос» Михаил Леус, они почти полностью закроют небо Петербурга, а во второй половине дня начнется небольшой снег.

В городе днем температура воздуха -10…-12°С, в области -9…-14°С, причем на востоке до -20°С.

Минувшая ночь в Санкт-Петербурге стала самой холодной с начала зимы. Минимальная температура воздуха опустилась до -14,4°С.

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Комментарии (1)

265022151
Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо.................
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