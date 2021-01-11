В коронавирусной статистике Петербурга 42 новых смерти. Самый низкий показатель за месяц зафиксирован после праздников

За сутки летальную статистику Петербурга пополнили 42 новые смерти, сообщает 11 января оперштаб по борьбе с инфекцией. Таких цифр, даже с учётом снижения после выходных, в городе не было последний месяц.



Таким образом, за весь период пандемии в Северной столице жертвами коронавируса, по данным оперштаба, стали 8 420 человек. Лидером по ежедневному приросту остаётся Москва. Там за сутки скончались 75 заболевших.



В Петербурге ежедневная статистика смертей обычно снижается после выходных, однако таких низких показателей не было в течение месяца. С декабря по январь минимальное количество летальных исходов было зафиксировано на отметке 50.

