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Петербуржец предстанет перед судом за выращивание «весёлого садика» в квартире на Малой Карпатской улице

Дело несостоявшегося агронома из Купчино дошло до суда. В своей квартире он выращивал запрещённые растения, но был найден сотрудниками полиции. Об этом городская прокуратура сообщает 11 января.

По информации надзорного ведомства, обвинительное заключение по уголовному делу о незаконном культивировании в крупном размере растений, содержащих наркотическое средство, а также о незаконном хранении наркотических средств в значительном размере утверждено в отношении 29-летнего жителя Малой Карпатской улицы.

Как полагает следствие, в марте прошлого года для личных нужд он приобрёл семена запрещённых растений и специальное оборудование для их выращивания. В принадлежащей ему квартире нашли 22 куста, 79 граммов собранного «урожая», а также приспособления для его употребления.

Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд Петербурга.

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