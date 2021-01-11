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Депутат ЗакСа и звезда «Улиц разбитых фонарей» Анастасия Мельникова заразилась коронавирусом

Депутат Законодательного собрания Петербурга актриса Анастасия Мельникова, сыгравшая в «Улицах разбитых фонарей» роль следователя Анастасии Абдуловой, заразилась коронавирусом. Об этом она накануне сообщила в социальных сетях.

«Увы, и в мою семью пришла болезнь. Я и моя дочь Маша на самоизоляции. Простите, если не смогу активно работать, отвечать на звонки некоторое время», — предупредила Мельникова. Она попросила поклонников быть осторожными и «соблюдать меры безопасности», а также сообщила, что «лечится» и «не теряет оптимизма».

В 2019 году Анастасия Мельникова снималась в комедии о жильцах коммунальной квартиры «Этаж» режиссёра Стаса Мареева вместе с Лией Ахеджаковой, Михаилом Боярским и Сергеем Шнуровым.

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Комментарии (7)

serglaz
Здоровья Анастасии и скорейшего возвращения в большую политику!
Страшно подумать, скольких мудрых законодательных инициатив лишил нас проклятый вирус.
Vesna1
теперь фонтанка обо всех будет писать?
261214541
это звезда ещё и депутат?! мда )
какие киношедевры, такие и политики!
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