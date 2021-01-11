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В правительстве опровергли возможность резкого роста цен на бензин. В 2021-м топливо будет дорожать «в пределах инфляции»

Заместитель председателя правительства и бывший глава министерства энергетики Александр Новак опроверг сообщения о возможности резкого роста потребительских цен на автомобильное топливо.

«В 2021 году темп роста цен на нефтепродукты в рознице также сохранится в пределах инфляции», — цитирует 11 января заявление Александра Новака ТАСС.

По его словам, власти контролируют ситуацию со стоимостью топлива. В качестве примера он привел прошедший год. В 2020-м цены на бензин выросли на 2%, что остается в пределах инфляции.

Издание «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов утром сообщило, что в 2021 году россияне увидят другие цены на бензин. Способствовать подорожанию будут падение объемов биржевых торгов, заметный рост цен на нефть на мировых рынках, снижение поставок внутри РФ и рост акцизов.

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Комментарии (7)

Antivse
Если заговорили о стабильности рубля беги в обменник за деньгами, если о том, что бензин не подорожает жди подорожания.
arbidol
На Лукойл 95 в начале года стоит 46,7 руб. Сейчас 49, 6
Вопрос - на сколько процентов подорожал бензин? :-)
sektor7
Новаку верю.
В пределах инфляции
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