С начала года бензин в России может резко подорожать. Слать топливо на экспорт нефтяникам выгоднее

Эксперты прогнозируют возможный резкий рост потребительских цен на автомобильное топливо. С цифрами в руках 11 января они доказывают это на страницах «Коммерсанта».



В пользу грядущего подорожания говорит падение объемов биржевых торгов, заметный рост цен на нефть на мировых рынках (цены почти вернулись к докризисному уровню начала 2020 года), снижение поставок на внутренний рынок (по данным ЦДУ ТЭК), а также рост акцизов на 4% с 1 января 2021 года.

О заметном перекосе на рынке автомобильного топлива говорят и данные Росстата. Так, в последнем отчете о ценах на него отмечается, что потребительские цены выросли за год на 2,5%, притом что сами производители подняли их уже примерно на 10%.