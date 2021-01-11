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С начала года бензин в России может резко подорожать. Слать топливо на экспорт нефтяникам выгоднее

Эксперты прогнозируют возможный резкий рост потребительских цен на автомобильное топливо. С цифрами в руках 11 января они доказывают это на страницах «Коммерсанта».

В пользу грядущего подорожания говорит падение объемов биржевых торгов, заметный рост цен на нефть на мировых рынках (цены почти вернулись к докризисному уровню начала 2020 года), снижение поставок на внутренний рынок (по данным ЦДУ ТЭК), а также рост акцизов на 4% с 1 января 2021 года.

О заметном перекосе на рынке автомобильного топлива говорят и данные Росстата. Так, в последнем отчете о ценах на него отмечается, что потребительские цены выросли за год на 2,5%, притом что сами производители подняли их уже примерно на 10%.

На Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в последние дни торгов котировки на АИ-95 взлетели с 45,7 тыс. рублей до 49,1 тыс. рублей за тонну. Внебиржевой индекс вел себя спокойнее, однако и он фиксирует рост цен: с 45,8 тыс. рублей до 47,7 тыс. рублей за тонну.

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Комментарии (10)

264139121
Очень интересно получается. Если цены на нефть падают, то наше СМИ об этом говорит только в контексте ослабления рубля и цена на бензин просто замораживается. Но как только цены на нефть начинают рост, то об этом уже наши СМИ начинают высказываться в контексте ожидаемого роста цен на бензин со всеми возможными объяснениями причин подобного роста. Вот только не понятно, почему при цене нефти в 120 $, бензин стоил в среднем 36 р, а при цене нефти 55 $ ( в два раза ниже), бензин сейчас стоит порядка 45 р. И с какого такого хомячка он должен рости в цене? И если уж даже говорить о пресловутой системе демпферного налогового регулирования, то цены на бензин при цене нефти до 110 $ вообще должны стоять на месте.
chip1
Российский бэтмен, дед Путин с этими скачками разберется на раз, кинет ручкой об стол и все! Ну перед выборами в Госдуму точно, потом конечно поднимут с учетом потерянной маржи!
SNOW
Цены на бензин станут выше, зато разбавлять его и недоливать станут больше. Так что справедливость восторжествует как всегда.
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