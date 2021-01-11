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В Петербурге администратор автомойки угнал у клиента «Вольво». На чужой машине он докатился до уголовного дела

Петербуржец хотел привести свою машину в порядок, а в итоге чуть её не лишился. Угонщиком оказался тот, кому он вверил личный транспорт, но далеко уехать не удалось.

Как стало известно «Фонтанке» 11 января, в минувшую субботу в экстренные службы позвонил 34-летний сотрудник центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов.

По его словам, во второй половине дня он сдал на автомойку на Таллинском шоссе принадлежащий ему «Вольво», а когда приехал забирать помытую машину, её не обнаружил. Причинённый ущерб владелец автомобиля оценил в 750 тысяч рублей.

Полицейские принялись искать пропавший «Вольво». Им удалось засечь его передвижения, которые привели их обратно к месту предполагаемого преступления. За рулём сидел 23-летний администратор автомоймки. Неуверенная походка и запах алкоголя указывали на то, что он был пьян. Задержанного доставили в отдел полиции, где в отношении него составили протокол по административной статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».

Однако этим всё не ограничилось: он также стал фигурантом уголовного дела, возбуждённого по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Пока что его отпустили под подписку о невыезде. Ранее он уже имел проблемы с законом: минувшей осенью мужчина получил условный срок за кражу.

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