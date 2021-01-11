В Петербурге администратор автомойки угнал у клиента «Вольво». На чужой машине он докатился до уголовного дела

Петербуржец хотел привести свою машину в порядок, а в итоге чуть её не лишился. Угонщиком оказался тот, кому он вверил личный транспорт, но далеко уехать не удалось.



Как стало известно «Фонтанке» 11 января, в минувшую субботу в экстренные службы позвонил 34-летний сотрудник центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов.



По его словам, во второй половине дня он сдал на автомойку на Таллинском шоссе принадлежащий ему «Вольво», а когда приехал забирать помытую машину, её не обнаружил. Причинённый ущерб владелец автомобиля оценил в 750 тысяч рублей.

