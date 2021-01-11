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Первый заместитель Авксентьевой будет временно исполнять ее обязанности и баллотироваться в мэры Якутска

Первый заместитель объявившей об отставке мэра Якутска Сарданы Авксентьевой Евгений Григорьев, который будет временно исполнять ее обязанности, заявил о намерении участвовать в выборах главы города.

«Только что завершилась встреча у главы нашей республики Айсена Николаева. Айсен Сергеевич и Сардана Владимировна поддержали мое решение принять участие в выборах главы Якутска», — написал 11 января Григорьев в Instagram.

Авксентьева сообщила в понедельник, что подаст заявление об отставке. По ее словам, у нее проблемы со здоровьем, предстоят операции. Она заявила, что хочет видеть своим преемником на посту мэра заместителя главы города Евгения Григорьева: «Я его готовила, многие из вас заметили. А команде я ставлю задачу максимально сплотиться вокруг него».

В должности первого заместителя главы города Григорьев курировал вопросы развития территорий, дорог, строительства и переселения из ветхого и аварийного жилья.

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Комментарии (2)

265022151
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Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо..............
bombaleilo
Я бы за такую и Питера свой голос отдал
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