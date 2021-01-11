Первый заместитель Авксентьевой будет временно исполнять ее обязанности и баллотироваться в мэры Якутска

Первый заместитель объявившей об отставке мэра Якутска Сарданы Авксентьевой Евгений Григорьев, который будет временно исполнять ее обязанности, заявил о намерении участвовать в выборах главы города.

«Только что завершилась встреча у главы нашей республики Айсена Николаева. Айсен Сергеевич и Сардана Владимировна поддержали мое решение принять участие в выборах главы Якутска», — написал 11 января Григорьев в Instagram.

Авксентьева сообщила в понедельник, что подаст заявление об отставке. По ее словам, у нее проблемы со здоровьем, предстоят операции. Она заявила, что хочет видеть своим преемником на посту мэра заместителя главы города Евгения Григорьева: «Я его готовила, многие из вас заметили. А команде я ставлю задачу максимально сплотиться вокруг него».