Мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила о досрочной отставке по состоянию здоровья

Мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила, что решила досрочно уйти в отставку из-за состояния здоровья.

«Семья серьезно обеспокоена моим здоровьем. Причина — стрессы и постоянная тревога за город. Надо признать, что я уже не могу работать 24/365», — написала она в Instagram 11 января. По словам Авксентьевой, 12 января она собирается лечь в больницу, ей предстоят несколько операций.

«Вы знаете, я никогда не держалась ни за власть, ни за должность. Возможно, отсюда и свобода в принятии сложных решений», — добавила мэр. Позже 11 января она внесет в Якутскую городскую думу заявление о сложении полномочий.