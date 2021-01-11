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Мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила о досрочной отставке по состоянию здоровья

Мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила, что решила досрочно уйти в отставку из-за состояния здоровья.

«Семья серьезно обеспокоена моим здоровьем. Причина — стрессы и постоянная тревога за город. Надо признать, что я уже не могу работать 24/365», — написала она в Instagram 11 января. По словам Авксентьевой, 12 января она собирается лечь в больницу, ей предстоят несколько операций.

«Вы знаете, я никогда не держалась ни за власть, ни за должность. Возможно, отсюда и свобода в принятии сложных решений», — добавила мэр. Позже 11 января она внесет в Якутскую городскую думу заявление о сложении полномочий.

Авксентьева заявила также, что хочет видеть своим преемником на посту мэра заместителя главы города Евгения Григорьева: «Я его готовила, многие из вас заметили. А команде я ставлю задачу максимально сплотиться вокруг него».

Сардана Авксентьева одержала победу на выборах мэра Якутска в сентябре 2018 года. Она обошла кандидата от «Единой России» Александра Саввинова, которого поддерживала команда Николаева. Глава ЦИК Элла Памфилова назвала победу Авксентьевой сюрпризом. Из-за работы на посту главы города, в том числе сокращения расходов на собственную администрацию, Авксентьеву называли «мэром здорового человека».

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Комментарии (4)

Thunder
Хоть бы раз такое сказал жирный ЕдРисневец из другого города. Нет же - самый адекватный мэр русского города уходит. Всё ясно-понятно: попросили, намекнули, ненароком вспомнили о судьбе Фургала... Печально всё в стране(
261697121
Еще одну сломала вертикаль. В Петрозаводске яблочница продержалась пару месяцев. Но успела восстановить троллейбусы и уменьшить расходы мэрии в два раза. Завели уголовку за сокращение расходов.
aaignat
Очень жаль, новости оттуда радовали. Надеюсь, что врачи нормально её прооперируют, организм всё выдержит и восстановится
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