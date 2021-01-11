В Челябинске полиция разбирается с девятилетним скрипачом. Из-за вечернего музицирования в многоэтажке семье грозит штраф

Жители многоэтажного дома на Университетской Набережной в Челябинске заявили в полицию на своего девятилетнего соседа, который часами играет на скрипке. Семье грозит штраф за нарушение закона о тишине.



Ребенок с пяти лет играет на скрипке в спецшколе при челябинском вузе. По словам мамы мальчика, сыну надо много заниматься, но, поскольку он учится во вторую смену, время для этого остается только вечером.



«Мы играем много, не спорю, но всё в пределах закона — в будни до 10 вечера, в выходные до 11 [вечера], — рассказывает Мария. — Сын занимается, а соседи наряд вызывают — это же ненормально. Причем у них нет никаких доказательств ночной игры, просто жалуются и всё. Мне непонятна логика полиции: ну и что, что несколько квартир подтвердили, что у нас скрипка? А если они в следующий раз заявят, что у меня труп в квартире, а полиция придет и скажет: «Вы его съели, вот соседи подтверждают». Пусть докажут, что мы шумим ночью, а то ерунда какая-то выходит», — рассказала 74.RU мама школьника Мария.

