В Челябинске полиция разбирается с девятилетним скрипачом. Из-за вечернего музицирования в многоэтажке семье грозит штраф

Жители многоэтажного дома на Университетской Набережной в Челябинске заявили в полицию на своего девятилетнего соседа, который часами играет на скрипке. Семье грозит штраф за нарушение закона о тишине.
Ребенок с пяти лет играет на скрипке в спецшколе при челябинском вузе. По словам мамы мальчика, сыну надо много заниматься, но, поскольку он учится во вторую смену, время для этого остается только вечером.
«Мы играем много, не спорю, но всё в пределах закона — в будни до 10 вечера, в выходные до 11 [вечера], — рассказывает Мария. — Сын занимается, а соседи наряд вызывают — это же ненормально. Причем у них нет никаких доказательств ночной игры, просто жалуются и всё. Мне непонятна логика полиции: ну и что, что несколько квартир подтвердили, что у нас скрипка? А если они в следующий раз заявят, что у меня труп в квартире, а полиция придет и скажет: «Вы его съели, вот соседи подтверждают». Пусть докажут, что мы шумим ночью, а то ерунда какая-то выходит», — рассказала 74.RU мама школьника Мария.
Женщина говорит, что соседи уже не раз вызывали полицию, но последняя жалоба вылилась в дело об административном правонарушении. В УМВД по Челябинску подтвердили, что речь идет о нарушении закона о тишине.
«От соседей была жалоба на игру на музыкальном инструменте в вечернее время, — уточнили в пресс-службе полиции. — По обращению соседей составлен административный протокол о нарушении тишины и покоя граждан в ночное время согласно статье 13 закона Челябинской области «Об административных правонарушениях», материалы направлены в суд.
В полиции также напомнили, что за нарушение закона о тишине в рабочие дни с 22:00 до 06:00 и в выходные и нерабочие праздничные дни — с 23:00 до 08:00 для физлица предусмотрен штраф от одной тысячи до пяти тысяч рублей.