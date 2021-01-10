Утром на КАД, около съезда на Шафировский проспект, лишился бампера «КИА», сообщали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Улицы Петербурга 10 января почти свободны от машин, а на скоростных и пригородных трассах происходят ДТП.

Днём у съезда на Рябовское шоссе, напомним, столкнулись пять машин, пострадал один человек, выросла пробка . После полудня «Яндекс» зафиксировал пробку длиной 4,8 километра на внутреннем кольце от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной. «Один, видимо, обсох в левом ряду на КАД и бегал с канистрой, а дальше огромный замес на два ряда. Пробка от «Меги Дыбенко», — рассказывали в группе «ДТП и ЧП» .

У другой «Меги», на севере, тоже произошла авария и спровоцировала многокилометровую пробку на трассе «Сортавала».

На ЗСД, как пишут в комментариях в «ДТП и ЧП», водитель БМВ не справился с управлением и влетел в отбойник.

На 139-м километре автодороги Р-23 «Санкт-Петербург — Псков», у полицейского поста перед Лугой, по предварительным данным ФКУ Упрдор «Северо-Запад», грузовой Volvo и легковой Lexus совершили попутное столкновение с грузовиком КАМАЗ, занятым в обработке проезжей части. Никто не пострадал. Претензий к дорожным службам нет.