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Воскресные ДТП: бились на КАД, ЗСД, у обеих «Мег». У Луги «Лексус» остановил уборку

Улицы Петербурга 10 января почти свободны от машин, а на скоростных и пригородных трассах происходят ДТП.

Утром на КАД, около съезда на Шафировский проспект, лишился бампера «КИА», сообщали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

Днём у съезда на Рябовское шоссе, напомним, столкнулись пять машин, пострадал один человек, выросла пробка. После полудня «Яндекс» зафиксировал пробку длиной 4,8 километра на внутреннем кольце от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной. «Один, видимо, обсох в левом ряду на КАД и бегал с канистрой, а дальше огромный замес на два ряда. Пробка от «Меги Дыбенко», — рассказывали в группе «ДТП и ЧП».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

У другой «Меги», на севере, тоже произошла авария и спровоцировала многокилометровую пробку на трассе «Сортавала».

На ЗСД, как пишут в комментариях в «ДТП и ЧП», водитель БМВ не справился с управлением и влетел в отбойник.

На 139-м километре автодороги Р-23 «Санкт-Петербург — Псков», у полицейского поста перед Лугой, по предварительным данным ФКУ Упрдор «Северо-Запад», грузовой Volvo и легковой Lexus совершили попутное столкновение с грузовиком КАМАЗ, занятым в обработке проезжей части. Никто не пострадал. Претензий к дорожным службам нет.

Фото: Кадр из видео в vk.com/spb_today
Фото: Кадр из видео в vk.com/spb_today
Фото: Кадр из видео в vk.com/spb_today

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Комментарии (4)

abc-spb
139-м километр автодороги «Санкт-Петербург — Псков» - (от поста ГАИ до Новых Крупелей) - проблемное место какое-то... В прошлом году несколько смертей на этом участке. Сейчас хоть просто стукнулись
265015241
Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо.
вадики
На Рябовское нет съезда
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