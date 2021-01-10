Улицы Петербурга 10 января почти свободны от машин, а на скоростных и пригородных трассах происходят ДТП.
Утром на КАД, около съезда на Шафировский проспект, лишился бампера «КИА», сообщали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
Днём у съезда на Рябовское шоссе, напомним, столкнулись пять машин, пострадал один человек, выросла пробка. После полудня «Яндекс» зафиксировал пробку длиной 4,8 километра на внутреннем кольце от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной. «Один, видимо, обсох в левом ряду на КАД и бегал с канистрой, а дальше огромный замес на два ряда. Пробка от «Меги Дыбенко», — рассказывали в группе «ДТП и ЧП».
У другой «Меги», на севере, тоже произошла авария и спровоцировала многокилометровую пробку на трассе «Сортавала».
На ЗСД, как пишут в комментариях в «ДТП и ЧП», водитель БМВ не справился с управлением и влетел в отбойник.
На 139-м километре автодороги Р-23 «Санкт-Петербург — Псков», у полицейского поста перед Лугой, по предварительным данным ФКУ Упрдор «Северо-Запад», грузовой Volvo и легковой Lexus совершили попутное столкновение с грузовиком КАМАЗ, занятым в обработке проезжей части. Никто не пострадал. Претензий к дорожным службам нет.