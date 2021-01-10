Серьёзное ДТП произошло на КАД, при том что загруженность дорог в Петербурге сегодня невелика — максимум 2 балла.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», пять легковых автомобилей столкнулись около 14 часов на 41-м километре КАД, на внешнем кольце. Машины и их обломки заняли третью и четвёртую полосы. В ДТП пострадал один человек.
На записи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно, что некоторые машины развернуло навстречу движению.
В 14:57 «Яндекс» зафиксировал там «самую длинную пробку для данного времени суток за всю последнюю неделю». Она растянулась от Колтушского шоссе до Рябовского шоссе на 5,5 километра.