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На КАД столкнулись пять машин, есть пострадавший

Серьёзное ДТП произошло на КАД, при том что загруженность дорог в Петербурге сегодня невелика — максимум 2 балла.

Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today" class="_">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», пять легковых автомобилей столкнулись около 14 часов на 41-м километре КАД, на внешнем кольце. Машины и их обломки заняли третью и четвёртую полосы. В ДТП пострадал один человек.

На записи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно, что некоторые машины развернуло навстречу движению.

В 14:57 «Яндекс» зафиксировал там «самую длинную пробку для данного времени суток за всю последнюю неделю». Она растянулась от Колтушского шоссе до Рябовского шоссе на 5,5 километра.

Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today" class="_">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today

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Комментарии (3)

bluxer
41й километр КАД, говорите? Как же! знаем. Никогда не перепутаю его с 42м.
Очень информативно.
kotyara1
что-то голодающий никак от голода не помрет...
кто-то страшный
Ну какое ДТП без Ларгуса!
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