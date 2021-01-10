Хотел помочь жене, дочке и матери, но оказался на курорте. В Петербурге отправили в изолятор подозреваемого в налете на банк

Октябрьский районный суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения Эдуарду Оксу, который подозревается в разбойном нападении на банк в эти новогодние каникулы. Сотрудники полиции задержали его в Сочи, куда он приехал проматывать миллион рублей.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов 10 января, в суде следствие сообщило, что 4 января Окс вошел в банк на Сенной площади, где под угрозой оружия похитил 1 млн 200 тысяч в разной валюте.



Нашелся Окс в Сочи. Как писала «Фонтанка», в наручники его заковывали на фоне игорной зоны «Красная Поляна». Ему уже удалось потратить часть средств: полицейские недосчитались 100 тысяч из исчезнувших из банка 1 миллиона 180 тысяч.

