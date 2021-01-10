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Хотел помочь жене, дочке и матери, но оказался на курорте. В Петербурге отправили в изолятор подозреваемого в налете на банк

Октябрьский районный суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения Эдуарду Оксу, который подозревается в разбойном нападении на банк в эти новогодние каникулы. Сотрудники полиции задержали его в Сочи, куда он приехал проматывать миллион рублей.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 10 января, в суде следствие сообщило, что 4 января Окс вошел в банк на Сенной площади, где под угрозой оружия похитил 1 млн 200 тысяч в разной валюте.

Нашелся Окс в Сочи. Как писала «Фонтанка», в наручники его заковывали на фоне игорной зоны «Красная Поляна». Ему уже удалось потратить часть средств: полицейские недосчитались 100 тысяч из исчезнувших из банка 1 миллиона 180 тысяч.

В суде Окс признал факт совершения преступления, но уверял, что таким образом хотел помочь жене, дочке и матери. Решение по мере оставил на усмотрение суда.

Суд принял решение поместить его на два месяца в изолятор.

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Комментарии (11)

Редиска Здесь
А мог бы в комментариях на фонтанке денег просить, и никто бы его не тронул. Хотя, может, это у него следующий этап.
265015241
Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо........
syshsun
Да,с фантазией туго.
Поехал бы в Челябинск,никто б там искать не стал.
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