Предполагаемого налётчика на банк в Петербурге нашли на курорте. Он готовился жить на широкую ногу

Воспоминания о нескольких днях жизни миллионером согреют предполагаемого налётчика, опустошившего банк в центре Петербурга. Его задержали на черноморском побережье, в кадре — казино.
Как сообщили «Фонтанке» в полицейском главке 9 января, подозреваемого в разбойном нападении в Сочи настигли сотрудники уголовного розыска Петербурга совместно с местными оперативниками. Им оказался 30-летний житель Хабаровского края. Мужчину возвращают в Северную столицу, где с ним будут проводить необходимые процессуальные действия.
В наручники его заковывали на фоне игорной зоны «Красная поляна». Неизвестно, удалось ли предполагаемому налётчику отдохнуть играючи, но кое-что потратить он успел. Собеседник в правоохранительных органах уточнил, что полицейские недосчитались 100 тысяч из исчезнувших из банка 1 миллиона 180 тысяч.
Банк на Сенной площади подвергся нападению 4 января. Мужчина в маске прошёл в кассу с 20-летним менеджером и, продемонстрировав пистолет, потребовал деньги. Их он унёс в чёрном пакете. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о разбое.