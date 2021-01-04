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На Сенной площади налётчик с пистолетом опустошил отделение банка

Совершен налет на отделение банка в Адмиралтейском районе Петербурга. Об этом 4 января «Фонтанке» рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Посетитель в маске появился в помещении банка на Сенной площади около полудня. Мужчина прошёл в кассовый зал. На опубликованных в социальных сетях видео с камер наблюдения запечатлено, как мужчина угрожает пистолетом. Сложив деньги в чёрный пакет, налётчик скрылся.

«В результате инцидента пострадавших нет. Сумма похищенного уточняется. По данному факту проводится проверка. В настоящее время сотрудниками полиции приняты все необходимые меры к розыску и задержанию злоумышленника», — уточнили в полиции.

По данным СМИ, сумма похищенного может составлять 7–8 тысяч долларов и 500 тысяч рублей.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

maksmar555
2015 год. Зашел в банк в маске- арестовали
2020 год. Зашел в банк без маски-арестовали
kоt-obormot
Что, хотите как в 90е?
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