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Полюбуйтесь настоящей зимой, которую вы пропустили, пока спасались от мороза в тёплых квартирах

Фото: Антон Кубышкин / Грибы и Грибники СПб
Фото: Антон Кубышкин / Грибы и Грибники СПб

Многие петербуржцы с позапрошлого года мечтали о такой зиме: со снегом, морозом и солнцем. И наконец она пришла.

«Фонтанка» собрала фотографии тех смельчаков, которые не испугались минус 12 градусов и отправились гулять. Смотреть на такие фотографии вовсе не холодно.

Фото: Андрей Бессонов
Фото: Андрей Бессонов
Фото: Андрей Бессонов
Фото: Андрей Бессонов

В финале светового дня природа подарила Петербургу удивительный закат.

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Комментарии (7)

265015241
Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо...
Fruit Bat
Пфф, разве ж это мороз? Гуляли сегодня по Сосновке 2,5 часа, тьма народа на лыжах. В Новосибирске вот на днях держались -43 - вот это мороз, а -17 ерунда)) А то либо жижу месишь, либо по колдобинам ледяным ходишь, а сейчас все снегом припорошило - красота!
муматор
для понаехалова -15 холодно, но для местных это и не холод вовсе.
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