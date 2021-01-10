Многие петербуржцы с позапрошлого года мечтали о такой зиме: со снегом, морозом и солнцем. И наконец она пришла.

«Фонтанка» собрала фотографии тех смельчаков, которые не испугались минус 12 градусов и отправились гулять. Смотреть на такие фотографии вовсе не холодно.