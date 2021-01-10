FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-15°C/Завтра: -14
73.88р90.79р
Что запрещено в праздникиЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
24
Печать

Коробку с сургучной печатью с собаками проверяли на Московском вокзале. Внутри оказалось удивительное

ОМОН с собаками проверял красивую коробку, запечатанную сургучом, которую нашли пассажиры на Московском вокзале.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и области 10 января, сообщение о брошенной, а поэтому подозрительной коробке поступило в дежурную часть в 10.10 утра. Предмет нашли на сиденьях, установленных в световом зале Московского вокзала.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Петербургу и области

Первыми к коробке подошли кинолог с собакой. Однако ничего взрывоопасного зверь не унюхал. Поэтому коробку вскрыли специалисты по разминированию ОМОН (на транспорте) ГУ Росгвардии. В ней они нашли несколько картин, вышитых бисером.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Петербургу и области

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (24)

265015241
Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо....
Ёган
я вообще из заголовка понял что в коробке сидели собаки
Serg_I
И наверняка всех из зала на улицу выгнали....
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний