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В Петербурге прививают от коронавируса не только врачей и учителей, но и журналистов, силовиков и пожилых

В январе прививку от коронавируса смогут сделать около 100 тысяч петербуржцев.

Как сообщает 10 января пресс-служба вице-губернатора Санкт-Петербурга Эргашева, сейчас в городе доступно 9 685 доз препарата, в январе ожидается поcтавка ещё 88 тысяч доз. За всё время с момента начала вакцинации от COVID-19 в Петербург поступило 22 692 комплекта доз вакцины, они были распределены по поликлиникам.

На новогодних каникулах, с 1 по 9 января, от ковида привились 6998 петербуржцев, а с начала прививочной кампании — 13 007 человек. Это в первую очередь медики, учителя, социальные работники, сотрудники силовых структур. Также вакцины получают представители СМИ (уже более 80 человек) и петербуржцы старше 60 лет, имеющие хронические заболевания. По мере поступления препаратов перечень категорий, подлежащих вакцинации, будет расширяться. 384 человека уже закончили цикл вакцинации.

Сегодня же губернатор Беглов проинформировал о переговорах с министром здравоохранения о дополнительной поставке городу вакцин.

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Комментарии (13)

USSR_forever
"прививают от коронавируса не только врачей и учителей, но и журналистов, силовиков и пожилых", а также всех тех, кто ещё спусть 20 лет бездействия продолжает голосовать за пЕДРО и его бессменного маразматичного деда... а в это время кое-кто из моих знакомых продал всё имущество в России и переехал жить в Италию...
WuhanRockCafe
К сожалению, пока что процедура вакцинации дело небыстрое.
Сам укол дело секундное. Время теряется на раздевание/одевание (особенно дам) и занесение в комп паспортных данных, поскольку имеющаяся в поликлинике база медкарт почему-то не используется.
Желательно, также, чтобы не один врач, а целая бригада терапевтов оперативно оформляла допуск на вакцинацию.
В принципе, за оставшиеся 3 недели можно привить 100 000 при условии, что каждый из 70 пунктов будет работать 8 до 20 час без выходных и тратить на одного пациента не более 10 мин.
andrew-murray
Народ активный по городу мечется в поисках "где сделают им вакцину".
А между тем, в Британии только вакцинируют с темпами 200-300 тыс. вакцинаций в сутки. С целью - добиться 2 млн. вакцинаций в сутки.
Пикантная ситуация в России с вакцинацией. С такими скоростями в России лет 20 от короновируса вакцинировать народ будут...
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