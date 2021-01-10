В Петербурге прививают от коронавируса не только врачей и учителей, но и журналистов, силовиков и пожилых

В январе прививку от коронавируса смогут сделать около 100 тысяч петербуржцев.



Как сообщает 10 января пресс-служба вице-губернатора Санкт-Петербурга Эргашева, сейчас в городе доступно 9 685 доз препарата, в январе ожидается поcтавка ещё 88 тысяч доз. За всё время с момента начала вакцинации от COVID-19 в Петербург поступило 22 692 комплекта доз вакцины, они были распределены по поликлиникам.

На новогодних каникулах, с 1 по 9 января, от ковида привились 6998 петербуржцев, а с начала прививочной кампании — 13 007 человек. Это в первую очередь медики, учителя, социальные работники, сотрудники силовых структур. Также вакцины получают представители СМИ (уже более 80 человек) и петербуржцы старше 60 лет, имеющие хронические заболевания. По мере поступления препаратов перечень категорий, подлежащих вакцинации, будет расширяться. 384 человека уже закончили цикл вакцинации.