Разъединенные Штаты Америки. Европе — приготовиться!

Фото: Ted S. Warren/AP/TASS

Особое мнение профессора кафедры институциональной экономики Санкт-Петербургского филиала Государственного университета «Высшая школа экономики» Андрея Заостровцева. Начнем с события. Не будем писать о том, о чем все уже сотни раз написали (например, экзотическом шамане с рогами и пр.). Зададим лучше себе вопрос: что это было? Англоязычные комментаторы пользуются словом riot (мятеж). Я бы назвал это радикальным бунтом против американского социализма (амсоц). Не случайно он произошел сразу после того, как СМИ донесли весть о полной победе последнего: демократам удалось выиграть всухую в штате Джорджия, где они давным-давно не побеждали. Это означает, что Сенат тоже за ними: при раскладе 50:50 решающий голос имеет вице-президент, в нашем случае бывшая прокурорша из самого левого штата — Калифорнии. На всякий случай напомню, что зовут ее Камала Харрис и приставлена она куратором к сонному (sleepy) Джо Байдену. Ожидается, что ее роль будет куда более значимой, чем тихого Майка Пенса при буйном Дональде Трампе.



В чем суть амсоца? У него, как и у всякого иного социализма, лозунги уравнительные, а суть — перераспределительная. В статье «Кирдык Америке?» («Фонтанка», 29.10.2020) я уже писал, что сложился альянс Демократической партии (сегодня она столь же демократическая, как и партия Владимира Жириновского либерально-демократическая) с теми, кто активно претендует на выдвижение за счет административного ресурса. Одновременно этот ресурс должен задвинуть тех (и, естественно, одновременно ограбить), кто способен продвинуться и хорошо себя обеспечить без него. Только не мешай. С целью придания амсоцу респектабельности и даже некой наукообразности создана идеология политкорректности. Она многогранна в своей отвратительности. В США на первый план выходит борьба с так называемым «системным или институциональным расизмом». Что это за зверь такой? А вот, мол, зажимают и преследуют чернокожих американцев, выходцев из Латинской Америки. Да и вообще все замечательные меньшинства. Незаконных иммигрантов, исламистов, лиц нетрадиционной половой ориентации, феминисток и прочих «героев нашего времени».

Ради прекращения «несправедливости» политкорректные развязали настоящий революционный террор. Для начала это были, например, кампании бойкота продукции и услуг тех фирм, которые, по мнению «справедливых», не соблюдают кадровый баланс: ориентируются на способности и деловые качества, а не на пол и расу. Бойкотирующие могли и стекла побить, и шины порезать. В контролируемых демократами штатах и округах полиция в таких случаях просто наблюдает за происходящим. Не дай бог что-нибудь повредишь погромщику, так сам виноват будешь. Однако жизнь не стоит на месте. Политика разнообразия (diversity) закрепляется законодательно. Компании с занятостью свыше 50 работников и/или получающие госконтракты на сумму, превышающую 50 тыс. долл. в год, обязаны (!) подавать федеральному правительству так называемый EEO-1 отчет, где подробно расписывается, сколько, кого и как она нанимает и продвигает. Внедренный еще в середине 60-х гг. прошлого века ради борьбы с дискриминацией чернокожего населения, он превратился в высокий барьер для найма тех, кто, по мнению прогрессистов (так в США называют леваков всех мастей) не усиливает разнообразия. Законодательство ряда штатов навязывает долю женщин в правлении корпораций. Калифорния тут впереди всех. На очереди, наверное, все меньшинства.

Испуганные корпорации стремятся сами себя высечь. Куда там унтер-офицерской вдове! И принимают повышенные соцобязательства. Например, Microsoft обязуется удвоить долю темнокожих в руководстве за предстоящие 5 лет. А также удвоить долю компаний-поставщиков, принадлежащих темнокожим. Подтягивается и Facebook. Правда, с некоторым отставанием. Тут долю темнокожих в руководстве обещают увеличить за 5 лет только на 30%. У меня сразу возникает вопрос к американским прогрессистам: а как измерять темнокожесть? Чем темнее, тем лучше? Очень либерально стали подходить к этому на рабовладельческом юге США, после того как Великобритания стала отлавливать суда работорговцев. Есть 1/16 негритянской крови — добро пожаловать в рабство. Может быть, прогрессисты воспользуются этим старым лекалом? Представляю себе заседание правления какой-либо американской корпорации в ближайшем будущем. «Джеймс, а сколько у нас женщин на руководящих постах?» — «40%, сэр. В гендерную квоту укладываемся». — «А сколько из них однополой ориентации?» — «Из 20 четыре, сэр». — «Черт, законодательное собрание штата и тут требует 40%!» — «Не беспокойтесь, сэр, я уже обо всем позаботился. Линда и Мэри, Сара и Роузи уже мне обещали. Но требуют вознаграждения, сэр». — «Вот чертовы шантажистки! Что им надо?» — «Линда хочет новый автомобиль, Мэри покрытия остатка ипотеки, Сара…» — «Ладно, Джеймс, не порть мне нервы! Штраф и потеря репутации куда хуже. Придется раскошелиться».

Если вернуться к расовым квотам, то тут меня постоянно вот что интересует: Почему еще ни один WASP (белый, англосакс, протестант) не подал в суд за расовую дискриминацию? Так страшно? Ни один юрист не возьмется вести дело? Испугается, что расистом признают и карьере конец? А не ввести ли международные санкции против США за расовую дискриминацию, подобно тем, что в свое время были введены против ЮАР? Там черных задвигали, тут — белых, какая разница? Полагаю, что они уже сами ввели против себя санкции. Отверженных белых специалистов вовсю приглашает Китай. И зарплату нередко назначает выше, чем в США. Получите и распишитесь, политкорректные идиоты! Еще немного для тех, кто желает посмеяться над прогрессизмом. Известно, что для смены пола (извините, гендера) теперь нет необходимости подвергать себя дорогостоящей хирургической операции (хотя в армии США ее оплачивают за счет средств на военную медицину). Достаточно вообразить себя женщиной. Откроется дорога в женские туалеты и раздевалки. И в спорт.

В области спорта такой казус вышел. Все та же Калифорния признала права мужчин с развитым воображением выступать в женских соревнованиях. И те из них, кто занимал далеко не первые места в мужских, стали первыми. Но еще не все штаты поднялись до таких высот. И когда дело дошло до всеамериканских состязаний, произошел конфликт. Я полагаю, что скоро это американское новшество и до Олимпиад дойдет. И не надо будет никакого ковида и русского допинга, чтобы покончить с так называемым олимпийским движением. Возвращаясь к разъединенной Америке. Не стоит обращать много внимания на фриков и радикалов в авангарде движений. На QAnonи Proudboys — справа, BLMи Антифа — слева. Проблема гораздо шире и глубже. США разделились на две половинки: консерваторов и прогрессистов. И никакой компромисс между ними невозможен, поскольку речь идет о базовых ценностях. А конфликт по поводу этих ценностей не решается голосованием. Можно смириться с тем, чтобы платить в месяц на 100 долларов больше в виде налогов. Но нельзя смириться с тем, что тебя насильственно по закону разлучают с дочерью, если выяснится, что вы как-то противодействуете ее подростковому решению о смене пола, ради чего она принимает гормональные препараты. И просто тошно жить, когда тебя насильно на рабочем месте (об университетах я уже и не говорю) заставляют выслушивать всякий бред социологов на уроках «критического расизма» (чуть не написал научного коммунизма) и публично поливать себя грязью как «белого супрематиста» и «исламофоба», подверженного маскулинным предрассудкам. Видите, какой новояз сложился. И заодно подражание хунвейбинским акциям в маоистском Китае: «Размозжим собачьи головы классово чуждых!»

Так и вижу комментатора, который упрекнет: писал бы о России лучше, где грязь, воровство, гнет и нищета, а не о США с ее Илоном Маском и прочими всем известными достижениями. На что отвечу. Писал, и не раз. Это во-первых. Во-вторых, и Римская империя не за один день скончалась. И даже на закате была гораздо выше в цивилизационном плане всех окруживших ее варварских народов. Однако итог известен. Прогрессисты свергают ту Америку, которая вызывает ненависть всех диктатур нашего мира. И устанавливают свою. Теперь уже почитаются не отцы-основатели, которые возвели человеческое достоинство и свободу в высший закон, а те рабы, которых привезли впервые в 1619 г. Они, мол, заложили основы современных США (это не бред, а поддерживаемый левацкой газетенкой New York Times«проект 1619»). Додумавшаяся до этого маразма чернокожая журналистка Николь Ханна-Джонс получила Пулитцеровскую премию (что-то вроде Нобелевки для журналистов), а критикующие проект историки испытывают на себе гнев праведной толпы. Полагаю, что самое тяжкое преступление работорговцы совершили тогда, когда привезли предков этой Николь. Не знаю, объявится ли в США такой консерватор, который призовет к массовому и решительному сопротивлению амсоцу. Ведь в дальнейшем консервативная Америка обречена проигрывать выборы. Без всяких подтасовок. Ворвавшиеся во власть демократы с ходу легализируют 10–11 млн пробравшихся в страну «латинос»; естественно, вся эта публика, обретя гражданство, будет голосовать за них. США было бы лучше всего разделиться на две страны и отгородиться друг от друга стенкой такой высоты, о которой Трамп и не мечтал. Одна из них рванула бы вперед так, что никакой Китай за ней и близко не поспел. Другая же превратилась бы во что-то вроде Нигерии, если не хуже. И поделом! Поскольку этого не произойдет, то США обречены на длящийся эрзац гражданской войны. Они уже никогда не будут идеалом страны для тех, кто ищет свободу. Статую можно продать, как сувенир, водрузив на ее место какое-нибудь политкорректное уродство. Авторитет страны как глобального оплота демократии и права рухнул. Режим любой степени мерзости в ответ на ее упреки в их отсутствии может обоснованно огрызнуться в ответ: «На себя посмотри!» А Европе стоит задуматься, так уж ли ей надо повторять американскую историю. Ибо все предпосылки для этого имеются. Она — следующая.